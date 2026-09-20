Δύο αγώνες έγινε στην 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ 6-0

ΟΦΙ-Ίτανος Παλαικάστρου 10-0

ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς (23/9)

Ρεπό είχαν Αναγέννηση, ΑΟ Βραχασίου, Νίκη Σητείας

Η βαθμολογία

1. ΟΦΙ 1-0-0 (10-0) 3*

2. Κόρφος Ελούντας 1-0-0 (6-0) 3*

3. Αναγέννηση 0-0-0 (0-0) 0**

4. ΑΟ Βραχασίου 0-0-0 (0-0) 0**

5. ΑΟ Κριτσάς 0-0-0 (0-0) 0**

6. Νίκη Σητείας 0-0-0 (0-0) 0**

7. ΑΟΣΚ 0-0-0 (0-0) 0

8. ΑΣΙ 0-0-1 (0-6) 0

9.Ίτανος 0-0-1 (0-10) 0

* Πρόκριση στα ημιτελικά

** Πρόκριση στα προημιτελικά

Η επόμενη (2η) αγωνιστική

1ος όμιλος

Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου

Ρεπό: ΟΦΙ

2ος όμιλος

ΑΣΙ-Αναγέννηση

Ρεπό: Κόρφος Ελούντας

3ος όμιλος

ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας

Ρεπό: ΑΟΣΚ