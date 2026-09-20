Δύο αγώνες έγινε στην 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
- Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ 6-0
- ΟΦΙ-Ίτανος Παλαικάστρου 10-0
- ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς (23/9)
- Ρεπό είχαν Αναγέννηση, ΑΟ Βραχασίου, Νίκη Σητείας
Η βαθμολογία
1. ΟΦΙ 1-0-0 (10-0) 3*
2. Κόρφος Ελούντας 1-0-0 (6-0) 3*
3. Αναγέννηση 0-0-0 (0-0) 0**
4. ΑΟ Βραχασίου 0-0-0 (0-0) 0**
5. ΑΟ Κριτσάς 0-0-0 (0-0) 0**
6. Νίκη Σητείας 0-0-0 (0-0) 0**
7. ΑΟΣΚ 0-0-0 (0-0) 0
8. ΑΣΙ 0-0-1 (0-6) 0
9.Ίτανος 0-0-1 (0-10) 0
* Πρόκριση στα ημιτελικά
** Πρόκριση στα προημιτελικά
Η επόμενη (2η) αγωνιστική
- 1ος όμιλος
Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου
Ρεπό: ΟΦΙ
- 2ος όμιλος
ΑΣΙ-Αναγέννηση
Ρεπό: Κόρφος Ελούντας
- 3ος όμιλος
ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας
Ρεπό: ΑΟΣΚ