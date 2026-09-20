Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σητείας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης, καθώς και η δράση και το έργο του Συλλόγου.

Ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν:

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 Ώρες ψηφοφορίας: 11:00 – 18:00 Ξενοδοχείο Ίτανος

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν συμπληρώσει τρεις (3) μήνες από την εγγραφή τους και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν από την ψηφοφορία.

Υποψηφιότητες

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλούνται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό του Συλλόγου.

Εφορευτική Επιτροπή

Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

Πρόεδρο: κα Καίτη Βουτυράκη – Πετυχάκη Μέλη: κα Αμαλία Νεάρχου και κα Χριστίνα Τσαντάκη

Για την κατάθεση των αιτήσεων υποψηφιότητας και για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, κα Καίτη Βουτυράκη – Πετυχάκη, στο τηλέφωνο 694 442 1425.

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες και να συμβάλουν με την παρουσία τους στη συνέχιση του έργου και της προσφοράς του Συλλόγου προς το Νοσοκομείο Σητείας και την τοπική κοινωνία.