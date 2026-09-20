Την επιθετική του γραμμή με τον παραγουανό Γουίλιαμ Φράνκο ενίσχυσε ο ΑΟ Βραχασίου, όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Α.Ο. Βραχασίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του 24χρονου Παραγουανού επιθετικού Γουίλιαμ Φράνκο, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή κρούσης της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, κινούμενο με απόλυτη μυστικότητα, ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, προσθέτοντας στο ρόστερ έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το ποδόσφαιρο της Παραγουάης.

Ο Γουίλιαμ είναι γεννημένος στις 16 Ιανουαρίου 2002 και έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Sol de América, καταγράφοντας παρουσία τόσο στην Primera División, την κορυφαία κατηγορία της Παραγουάης, όσο και στη División Intermedia, τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της χώρας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην 29 de Setiembre F.B.C., με την οποία είχε παρουσία και στο Copa Paraguay.

Ο Γουίλιαμ Φράνκο βρίσκεται ήδη στο Σίσι και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας μας υπό τις οδηγίες του Βασίλη Πλεσίτη, έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις στο τεχνικό επιτελείο.

Πλέον, απομένει η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση του δελτίου του, ώστε να τεθεί και επίσημα στη διάθεση της ομάδας μας και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην προσπάθεια του Α.Ο. Βραχασίου για την επίτευξη των φετινών του στόχων.

Γουίλιαμ, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Α.Ο. Βραχασίου!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ασπρόμαυρη φανέλα!