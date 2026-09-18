Στη σύλληψη ενός 27χρονου για παραβάσεις νομοθεσίας περί Αθλητισμού και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, προχώρησαν χθες κατά τις βραδινές ώρες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, άγνωστο άτομο που βρισκόταν εντός κερκίδας άναψε δύο καπνογόνα, ενώ από την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού του σταδίου, για την πράξη ταυτοποιήθηκε ο 27χρονος, που εν συνεχεία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.