Μία ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε για την περιοχή της Σητείας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Χώνος σε χορτολιβαδική έκταση . Παρότι περίπου στις 4 τα ξημερώματα η φωτιά οριοθετήθηκε εν τούτοις δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική, αφού υπάρχουν σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση κάποιες εστίες σε δύσβατα σημεία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αλλά μόνο καπνογόνα σημεία και στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, που επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, άρχισαν να επιχειρούν και δύο εναέρια μέσα, καταφέρνοντας να κάνουν ρίψεις και σε δύσβατα σημεία.

Στις 14.15 χθες το μεσημέρι κλήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής σχεδόν από όλη την Κρήτη η οποία τέθηκε σε γενική επιφυλακή. Ως εκ τούτου με την συνεχή ενίσχυση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής , στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 140 Πυροσβεστικοί υπάλληλοι (και ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ) , 40 υδροφόρα και βοηθητικά οχήματα με την συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σητείας και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώ μέχρι και λίγο πριν νυχτώσει συνεχής ήταν οι ρίψεις από ελικόπτερα . Πολύ σημαντική ήταν επίσης η συνδρομή εθελοντών, της ΕΔΕΑΚ, του ΕΕΣ καθώς και πολιτών των χωριών της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο της κατάσβεσης ήταν πολύ δύσκολο λόγω του γεωμορφολογικού ανάγλυφου της περιοχής – δυσκολία στην πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων –και της έντασης των ανέμων η οποία σταδιακά αυξανόταν αλλά και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και το νερό που δυστυχώς υπάρχουν σε τέτοιες περιοχές με αντίστοιχο υψόμετρο.

Στο πλαίσιο αυτό και παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Το 112 ήχησε δύο φορές, αρχικά λίγο πριν τις 5 το απόγευμα καλώντας τους πολίτες της περιοχής του Καρυδίου να απομακρυνθούν προς την Ζάκρο και αργότερα δόθηκε εκκένωση του οικισμού με τους λιγοστούς κατοίκους για προληπτικούς λόγους ενώ το βράδυ περίπου στις 8.30 ενεργοποιήθηκε και πάλι το 112 ζητώντας οι πολίτες των περιοχών Κελλάρια, Αδράβαστοι, Κλησίδι, Ζάκρος και Αζοκέραμος να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Αργά το βράδυ μάλιστα ένα πύρινο μέτωπο προσπάθησε να ‘’κατέβει‘’ προς την Ζάκρο οπότε δόθηκε οδηγία και υπήρξε ετοιμότητα για εκκένωση του χωριού προκειμένου να αποφευχθεί ο οποιασδήποτε κίνδυνος, κάτι που ωστόσο δεν έγινε γιατί άλλαξαν τα δεδομένα σε ότι αφορά την φωτιά.

Στο πεδίο εξ αρχής ήταν ο Αρχιπύραρχος Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης. Επίσης μετέβησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη και όπως προαναφέρθηκε αρκετοί εθελοντές σε μια προσπάθεια να συνδράμουν για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ