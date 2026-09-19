Ένα ακόμη δυνατό τεστ, το τελευταίο στα πλαίσια της προετοιμασίας του έδωσε ο ΑΟΑΝ στην πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Γ’ εθνικής αντιμετωπίζοντας στο γήπεδο του Ατσαλένιου τον ΠΟΑ, στην πρώτη εκτός έδρας αποστολή της σεζόν.

Σε ένα παιχνίδι από το οποίο και πάλι βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα και την ομάδα του Αγίου Νικολάου να έχει καλή εικόνα, οι γηπεδούχοι πήραν τη φιλική νίκη με σκορ 1-0 με γκολ του Νύκταρη στο 53’, ενώ για τον ΑΟΑΝ, μια από τις ευκαιρίες που δημιούργησε σταμάτησε στο δοκάρι στο 40’, σε προσπάθεια του Μηλιώτη.