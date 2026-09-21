Το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ε.Η.Π.Κ.) που φέτος έχει ως θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο – αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», διοργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, εκδήλωση με μουσική, ποίηση και αφήγηση, με τίτλο «Με μελάνι και αστερόσκονη».

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Τυπογραφίας στο Βιοτεχνικό Πάρκο στη Σούδα, γίνεται σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης (Σ.Φ.Α.Κ.).

Το μουσικο-αφηγηματικό μέρος της εκδήλωσης θα φιλοξενηθεί στο εσωτερικό αμφιθέατρο του Μουσείου, ενώ το ταξίδι από τον γραπτό λόγο στον έναστρο ουρανό θα ολοκληρωθεί -καιρού επιτρέποντος- με αστροπαρατήρηση, που θα γίνει με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού στην αυλή.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι: Χρήστος Κοτσαύτης (τραγούδι, κιθάρα), Μαίρη Πεντάρη και Χρήστος

Σωτηρόπουλος (αφήγηση).

Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν.