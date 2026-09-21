Στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου, την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου απευθύνονται με επιστολής τους κάτοικοι της Νεάπολης. Αναφέρουν:

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι,

Οι υπογράφοντες κάτοικοι της Νεάπολης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καπετάν Φρουδά, διαμαρτυρόμαστε για τη ταλαιπωρία και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας επί σειρά μηνών, εξαιτίας της επιλογής της να της εκτροπής της κίνησης του εθνικού οδικού δικτύου από τις συγκεκριμένες οδούς, με αποτέλεσμα να βιώνουμε:

Την αδυναμία μετακίνησής μας με όρους ασφαλείας είτε ως πεζοί είτε ως εποχούμενοι, ώστε να υφίσταται ισχυρό ενδεχόμενο πρόκλησης δυστυχήματος . Τη δυσκολία πρόσβασης στις κατοικίες μας Την επικινδυνότητα διέλευσης παιδιών και ηλικιωμένων, μητέρων με καροτσάκια, ατόμων με κινητικά προβλήματα. Σημειώστε ότι στην οδό Πολυτεχνείου υφίσταται Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και η Παιδόπολη χωρίς να υπάρχει σχολικός τροχονόμος. Την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη συνεχή σκόνη και εκπομπή καυσαερίων των οχημάτων, τον θόρυβο των φορτηγών, την κακή οδηγική συμπεριφορά και την αυθαίρετη στάθμευση κατά τις ανάγκες τους. Την έλλειψη σεβασμού και γνώσεων από τους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι παριστάνουν τους τροχονόμους.

Με στωικότητα υποστήκαμε όλη αυτή την κατάσταση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με την υπερβολική κίνηση, θεωρώντας πως το έργο θα ολοκληρωνόταν στα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινωθεί. Επειδή όμως η κατάσταση είναι νεφελώδης και η παράταση του ενός έτους που ήδη δόθηκε είναι αναμενόμενο να συνεχιστεί κι άλλο και προκειμένου να μην αισθανόμαστε πως είμαστε « αμελητέες ποσότητες» για τους φορείς του τόπου, σας παρακαλούμε να παρέμβετε, ώστε:

Να παύσει η πολυήμερη εκτροπή κυκλοφορίας, Να ισχύσει αυτό που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλ. οι εργασίες, που απαιτούν κλείσιμο της κεντρικής οδικής αρτηρίας ,να γίνονται μόνο σε ώρες βραδινές με μειωμένη κίνηση. Να υπάρχει παρουσία εκπαιδευμένων και έμπειρων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών. Να σταματήσει η κίνηση βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν μπάζα και φερτά υλικά από τους δρόμους της πόλης. Να υπάρξει πρόβλεψη για τη στάθμευση των αυτοκινήτων στα ιδιωτικά πάρκινγκ, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Δηλώνουμε τέλος ότι επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματος σε περίπτωση που η κατάσταση αυτή συνεχιστεί.

Νεάπολη 19.9.2026

Οι κάτοικοι