ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Αποκάλυψε κύκλωμα λαθραίου καπνού για ναργιλέ στη Θεσσαλονίκη

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Αποκάλυψε κύκλωμα λαθραίου καπνού για ναργιλέ στη Θεσσαλονίκη

21/09/2026
«Με μελάνι και αστερόσκονη»

«Με μελάνι και αστερόσκονη»

21/09/2026
Νέα παράδοση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας από τον Σύλλογο Φίλων

Νέα παράδοση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας από τον Σύλλογο Φίλων

21/09/2026

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης: Τα θέματα προς συζήτηση

Επιστολή διαμαρτυρίας κατοίκων της Νεάπολης

21/09/2026
ΗΠΑ: Τι αλλάζει στα social media μετά τον ιστορικό συμβιβασμό της Μeta – Oι νέοι περιορισμοί

ΗΠΑ: Τι αλλάζει στα social media μετά τον ιστορικό συμβιβασμό της Μeta – Oι νέοι περιορισμοί

21/09/2026
Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Scope και Moody’s

Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Scope και Moody’s

21/09/2026
Εκκαθάριση εισφορών ανά δίμηνο

Εκκαθάριση εισφορών ανά δίμηνο

21/09/2026
ΕΣΠΑ
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Αποκάλυψε κύκλωμα λαθραίου καπνού για ναργιλέ στη Θεσσαλονίκη

by anatolh kim
21/09/2026
in Ελλάδα, Ρεπορτάζ
Share on FacebookShare on Twitter
Μια καλοστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στην Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κάνοντας αιφνιδιαστικό έλεγχο σε καφέ-μπαρ, σε κεντρικό σημείο της πόλης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

– στο γραφείο της επιχείρησης: μέσα σε κλειδωμένο μεταλλικό μπαούλο, διαφανείς συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής.

– στο ισόγειο της επιχείρησης: επώνυμα κουτιά καπνού, τα οποία παρουσίαζαν έντονη φθορά και είχαν πολλαπλές χειρόγραφες ετικέτες με διάφορες γεύσεις. Εκεί, είχε δημιουργηθεί χώρος προετοιμασίας ναργιλέδων, όπου το κύκλωμα επαναγέμιζε τα κουτιά αυτά, με τον λαθραίο καπνό από τα διάφανα σακουλάκια.

– παραποιημένα ένσημα ταινιών: για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα προϊόντα, οι δράστες είχαν αποκολλήσει τις ένσημες ταινίες φορολογίας από παλαιότερες νόμιμες συσκευασίες και τις είχαν επανατοποθετήσει τεχνηέντως με κολλητική ταινία (σελοτέιπ), ώστε να τις χρησιμοποιούν κατ’ επανάληψη. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και άλλες κενές συσκευασίες, που προορίζονταν για την ίδια παράνομη χρήση.

Δείγματα των 20 κιλών λαθραίου καπνού απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ για την εργαστηριακή εξέταση και τον ακριβή προσδιορισμό του περιεχομένου τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των αναλογούντων διαφυγόντων δασμών και φόρων.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing