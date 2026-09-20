Με πολύ καλή εμφάνιση και πρωτιά συνδυάστηκε η συμμετοχή της Νικολέτας Ραφαϊλάκη στον αγώνα του Run Greece στα Τρίκαλα, με την πρωταθλήτρια του ΓΣ Άγιος Νικόλαος στα πλαίσια της προετοιμασίας της να αγωνίζεται στα 10χλμ και μετά από δυνατή κούρσα τερμάτισε πρώτη με 35.45. Μάλιστα, έτρεξε με κορδέλα πένθους στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, της προέδρου του ΓΣ Άγιος Νικόλαος που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή. Ο τερματισμός τη βρήκε έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, αλλά και με ένα νέο ρεκόρ διαδρομής, καθώς βελτίωσε το 36.10 της Μποντιώτη από πέρυσι.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΣΕΓΑΣ αναφέρει: «Με μεγάλο ρεκόρ συμμετοχών, ρεκόρ διαδρομής και εξαιρετικές εμφανίσεις από τους αθλητές και τις αθλήτριες των εθνικών μας ομάδων διεξήχθη, την Κυριακή ο αγώνας Run Greece στα Τρίκαλα. Ο κόσμος της πόλης της Θεσσαλίας αγκάλιασε τη διοργάνωση με την παρουσία του στις διαδρομές, αλλά και με την ένθερμη υποστήριξή του προς όσους συμμετείχαν.

Όπως και στον αγώνα του Ηρακλείου, έτσι και στα Τρίκαλα, η Κατερίνα Κουτλή και η Νικολέτα Ραφαϊλάκη είχαν τον πρώτο λόγο στα 10χλμ.

Η έμπειρη Κατερίνα Κουτλή και η νεαρότερη Νικολέτα Ραφαϊλάκη βρέθηκαν από νωρίς μπροστά στην κούρσα και έκαναν έναν πολύ καλό αγώνα, ο οποίος κρίθηκε με ανατροπή στο τέλος με τη Ραφαϊλάκη να τερματίζει πρώτη σε 35.45.

Η Κουτλή είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ωστόσο η 20χρονη Ραφαϊλάκη περίπου 1.500 μ. πριν από το φινάλε την “έπιασε” και, 800 μ. πριν από τον τερματισμό, την ξεπέρασε, έχοντας τις δυνάμεις και την αποφασιστικότητα που χρειαζόταν.

Η αθλήτρια έτρεξε με κορδέλα πένθους στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή. Ο τερματισμός τη βρήκε έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, αλλά και με ένα νέο ρεκόρ διαδρομής, καθώς βελτίωσε το 36.10 της Μποντιώτη από πέρυσι. Η Κουτλή ήταν δεύτερη με 35.56, ενώ τρίτη τερμάτισε η Ευγενία Πατσαλά με 39.07.

Ραφαηλάκη και Κουτλή θα αγωνιστούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη κι έπειτα στον τελικό της διοργάνωσης, στον Πειραιά (4/10).

Ο Αλκιβιάδης Ψύχος έτρεχε εντός έδρας, εκμεταλλεύτηκε την υποστήριξη φίλων και συγγενών στη διαδρομή και, φυσικά, την καλή αγωνιστική του κατάσταση, τερματίζοντας πρώτος στα 10χλμ. με 32.45.

Ο αθλητής του Δημήτρη Σούλα ήταν τρίτος το καλοκαίρι στα 3.000 μ. στο Βαλκανικό Κ20, ενώ τερμάτισε δεύτερος στην ίδια απόσταση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20. Ο 20χρονος, μετά τα πρώτα 5χλμ., βρέθηκε στο προπορευόμενο γκρουπ και έφτασε στη νίκη με αλλαγή ρυθμού στα τελευταία μέτρα.

Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Στέφανος Τζιερτζίδης με 32.17 και την τρίτη ο Στέλιος Μπαρακός με 32.27.

Οι συνθήκες στη διάρκεια του αγώνα των 10χλμ. ήταν αρκετά καλές, καθώς η θερμοκρασία ήταν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η υγρασία ήταν το μόνο εμπόδιο για τους δρομείς, που έκαναν το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής τους δίπλα στον Ληθαίο ποταμό.

Ρεκόρ διαδρομής πέτυχε ο Ορφέας Ιωάννου στα 5χλμ. με 15.00, βελτιώνοντας το 15.02 του Ανδρέα Γεωργίου από το 2025. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο 18χρονος Αντώνης Ζαμπέλης, που ακολούθησε με 15.05, ενώ τρίτος ήταν ο Χρήστος Καλλίας με 15.10.

Η Κουτλή, λίγο αργότερα, πήρε θέση εκκίνησης και στα 5χλμ. και έφτασε στη νίκη με 17.52, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Δήμητρα Ντάσκα με 18.02 και στην τρίτη την 14χρονη Μαρία Γκούτρα με 18.50.

Η πόλη των Τρικάλων υποδέχθηκε και φέτος με αγάπη και υποστήριξη τη διοργάνωση. Οι πολίτες από νωρίς το πρωί βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης και στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, όπου δόθηκε η εκκίνηση των παιδικών αγώνων και πραγματοποιήθηκαν οι απονομές.Το πρώτο ρεκόρ που πέτυχε η φετινή διοργάνωση ήταν αυτό των εγγεγραμμένων δρομέων σε όλες τις αποστάσεις, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 1.500.

Δίπλα στην Ομοσπονδία και τη διοργάνωση βρέθηκαν και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, έδωσε το «παρών» στον αγώνα που έγινε στη γενέτειρά της.

Παρόντες ήταν τόσο ο επίσης Τρικαλινός αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Δημήτρης Χαχάμης, όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων Δρόμου και Βουνού, Ιάκωβος Πετσούλας, αμφότεροι με μεγάλη συμβολή στη διοργάνωση.

Την εκκίνηση στα 10χλμ. έδωσαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή και στα 5χλμ. η κ. Σακοράφα με τον Δήμαρχο Τρικκαίων, Νίκο Σακκά».