Το Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο μιας σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης, φιλοξενώντας με επιτυχία τον διήμερο αγώνα ορεινής ποδηλασίας «Οροπέδιο Λασιθίου Race MTP». Περίπου 100 αθλητές έδωσαν το «παρών», συνδυάζοντας την αγωνιστική δράση με το μοναδικό φυσικό τοπίο της περιοχής.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου:

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διήμερος διασυλλογικός αγώνας ορεινής ποδηλασίας «Οροπέδιο Λασιθίου Race MTP», που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026, με διοργανωτή τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και τον Αθλητικό Σύλλογο «Άθλος».

Μετά την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση του πρώτου διασυλλογικού αγώνα ποδηλασίας δρόμου, το Οροπέδιο Λασιθίου φιλοξένησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια σημαντική αθλητική διοργάνωση, συγκεντρώνοντας περίπου 100 αθλητές με επίσημα αθλητικά δελτία, όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων προσμετρώνται στην επίσημη αγωνιστική βαθμολογία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε μια ξεχωριστής ομορφιάς διαδρομή, με εκκίνηση από το Τζερμιάδο και διαδρομή περίπου 4 χιλιομέτρων στην περιοχή μεταξύ Τζερμιάδου και Μαρμακέτου, περνώντας από τον αρχαιολογικό χώρο του Κρόνιου και αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Οροπεδίου Λασιθίου.

Η διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις δυνατότητες του Οροπεδίου ως ιδανικού προορισμού για την ανάπτυξη της ποδηλασίας, τόσο σε επίπεδο ποδηλασίας δρόμου όσο και ορεινής ποδηλασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για αθλητικές διοργανώσεις και δράσεις στη φύση.

Στις απονομές συμμετείχαν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Γιώργος Αθανασάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κ. Μάνος Περισυνάκης, η Αντιδήμαρχος κ. Αγγέλα Χατζάκη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τζερμιάδου, κ. Πεδιαδίτης, καθώς και η κ. Μαρία Καρυωτάκη, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρμακέτου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τζερμιάδου «Η Αναγέννηση» για την συμμετοχή του στον πλούσιο μπουφέ που προσφέρθηκε προς όλους τους αθλητές και τους συμμετέχοντες και για την συνδρομή του για ακόμα μία φορά προκειμένου να γίνει πραγματικότητα άλλη μία δράση υψηλών προδιαγραφών!

Ξεχωριστές ευχαριστίες απευθύνονται στον κ. Γιάννη Βισκαδούρο, ο οποίος, με την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία του, συνέβαλε καθοριστικά στην επιλογή και την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής των αγώνων, βοηθώντας τα μέγιστα στην επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ , του τομέα Τζερμιάδου, ήταν παρών για άλλη μια φορά στις αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και τους ευχαριστούμε θερμά!