Σε θέση εκκίνησης πλέον και τυπικά η νέα ποδοσφαιρική περίοδος 2026-2027 για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, καθώς πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της κλήρωσης των διοργανώσεων της ΕΠΣ Λασιθίου.

Το κύπελλο και αυτή τη σεζόν θα διεξαχθεί με κοινή βαθμολογία στην πρώτη φάση ως League Phase με διπλούς αγώνες, με τις εννέα ομάδες να χωρίζονται σε τρεις ομίλους, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

1ος όμιλος: ΑΟ Βραχασίου, ΟΦΙ, Ίτανος Παλαικάστρου.

1η – 4η αγωνιστική

ΟΦΙ-Ίτανος

Ρεπό: ΑΟ Βραχασίου

2η – 5η αγωνιστική

Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου

Ρεπό: ΟΦΙ

3η – 6η αγωνιστική

ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ

Ρεπό: Ίτανος

2ος όμιλος: Αναγέννηση, Κόρφος Ελούντας, ΑΣΙ.

1η – 4η αγωνιστική

Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ

Ρεπό: Αναγέννηση

2η – 5η αγωνιστική

ΑΣΙ-Αναγέννηση

Ρεπό: Κόρφος Ελούντας

3η – 6η αγωνιστική

Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας

Ρεπό: ΑΣΙ

3ος όμιλος: Νίκη Σητείας, ΑΟΣΚ, ΑΟ Κριτσάς.

1η – 4η αγωνιστική

ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς

Ρεπό: Νίκη Σητείας

2η – 5η αγωνιστική

ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας

Ρεπό: ΑΟΣΚ

3η – 6η αγωνιστική

Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ

Ρεπό: ΑΟ Κριτσάς

Β’ φάση (προημιτελική)

Οι έξι πρώτες ομάδες της κοινής βαθμολογίας θα προκριθούν στην συνέχεια της διοργάνωσης. Οι δύο πρώτες στο Final Four και τα ημιτελικά όπου θα είναι μονοί αγώνες και στα προημιτελικά όπου οι αγώνες θα είναι διπλοί οι υπόλοιπες τέσσερις. Οι διασταυρώσεις θα είναι η 3η με την 6η και η 4η με την 5η. Στα ημιτελικά θα συναντηθούν 1η-4η ή 5η και 2η -3η ή 6η.