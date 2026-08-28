Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που άφησε πίσω τουλάχιστον 472 νεκρούς προχθές Τετάρτη στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ και της Κίνας, ανακοίνωσε ο νεπαλικός στρατός.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.

Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Συνολικά 555 αποκλεισμένοι τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά την καταστροφική κατολίσθηση λάσπης που σημειώθηκε προχθές Τετάρτη στο Θιβέτ, στη νοτιοδυτική Κίνα, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, μετέδωσε σήμερα κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Ως αυτή την ώρα, 499 κάτοικοι» και «555 τουρίστες που είχαν παγιδευτεί μεταφέρθηκαν εκτός της περιοχής», ανέφερε η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

Πέρα από τις ήδη τεράστιες καταστροφές, επιστήμονες στο Νεπάλ και το Θιβέτ ανησυχούν για το ενδεχόμενο να σημειωθούν νέα επικίνδυνα φαινόμενα.

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει μεταβάλει το έδαφος στις ορεινές περιοχές, αυξάνοντας τους φόβους για νέες κατολισθήσεις. Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο μιας νέας φονικής πλημμύρας.

Η τεράστια ποσότητα νερού και των μπάζων που έχουν αναδευτεί εγκυμονεί τώρα κίνδυνο περαιτέρω καταστροφής.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από συντρίμμια που μπλοκάρουν τον ποταμό Μποτεκόσι ανεβαίνει και κινδυνεύει να σπάσει το φυσικό φράγμα και να ξεχειλίσει, ενώ από την άλλη πλευρά των συνόρων η Κίνα δήλωσε ότι περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού -το ισοδύναμο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων- αναμένεται να εκρεύσουν σε μια ήδη φραγμένη λίμνη τις επόμενες τρεις ημέρες.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος η λίμνη να σπάσει το φυσικό φράγμα της λίμνης, με την μέγιστη ροή να αναμένεται γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων.

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