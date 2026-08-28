Τουρκία: Έρευνα της δικαιοσύνης κατά Βρετανού οικονομολόγου για «προσβολή» του Ερντογάν

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Τουρκία: Έρευνα της δικαιοσύνης κατά Βρετανού οικονομολόγου για «προσβολή» του Ερντογάν

by anatolh kim
28/08/2026
in Κόσμος
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Η τουρκική δικαιοσύνη άνοιξε έρευνα σε βάρος ενός Βρετανού οικονομολόγου – που εξειδικεύεται στις υποθέσεις της Τουρκίας – για «προσβολή του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφεραν σήμερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ένα βίντεο, που κοινοποιήθηκε από τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah και βιντεοσκοπήθηκε το Σάββατο σε μια εκδήλωση στην Τουρκία, ο οικονομολόγος Τίμοθι Ας αποκάλεσε τον Ερντογάν «κοινωνιοπαθή», συγκρίνοντάς τον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα έλεγα ότι ζούμε σε μια εποχή ηγετών ίσως κοινωνιοπαθών… Βλέπετε, Νετανιάχου, Ερντογάν…» λέει ο Ας σε απόσπασμα του βίντεο, διορθώνοντας αμέσως τον εαυτό του: «Ωχ, δεν το εννοώ αυτό. Το παίρνω πίσω. Σταματήστε τη μαγνητοσκόπηση».

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα, ο Ας, ο οποίος έχει μεγάλο κοινό στην Τουρκία όπου ταξιδεύει τακτικά, είπε ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για οποιαδήποτε έρευνα που τον αφορά.

«Ήταν ένα γλωσσικό ολίσθημα που διόρθωσα αμέσως», δήλωσε ο οικονομολόγος της RBC BlueBay Asset Management, τονίζοντας ότι η εκδήλωση στην οποία παρευρισκόταν στην Αλικαρνασσό «υπόκειτο στον κανόνα του Chatham House».

Αυτός ο κανόνας, που πήρε το όνομά του από ένα διάσημο think tank του Λονδίνου, ορίζει ότι σχόλια που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να αποδίδονται.

«Δεν ήθελα καθόλου να προσβάλω κανέναν (…) Ο Ερντογάν έχει υπερασπιστεί γενναία τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, όπως και την Τουρκία. Δεν υπάρχει σύγκριση με τον Νετανιάχου. Τελεία και παύλα», έγραψε ο Ας επίσης με ανάρτηση στο X.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και πολιτικών- έχουν διωχθεί στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια για «προσβολή του προέδρου», ορισμένες φορές για αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρονολογούνται πριν από χρόνια.
www.real.gr

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