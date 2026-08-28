Του Γιαννη Σπυριδακη

Πριν κάμποσα χρόνια κάποιοι έξυπνοι μέσα από το γραφείο τους και από ένα υπολογιστή στόχευσαν το νέο Ελντοράντο της Ελλάδας τα βουνά της.

Τι έκαναν; ζήτησαν άδεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων σε όποια βουνοκορφή και πλαγιά τους βόλευε. Έφτιαξαν και μια εταιρεία για τον σκοπό αυτό. Ευχαρίστως πάρτε την άδεια.

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα για την αδειοδότηση θα τα δούμε σε άλλη φάση.

Πήραν την άδεια και κατοχύρωσαν τον επονομαζόμενο ηλεκτρικό χώρο.

Έπειτα να γίνει και μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων copy paste συνήθως από μελετητές γραφείου που ζήτημα να περπάτησαν ποτέ (!) σε αυτές τις προστατευόμενες κορυφές.

Χωρίς να γνωρίζουν την υδρογεωλογία και πού είναι οι υπόγειες δεξαμενές των νερών στα βουνά και οι πηγές τους!

Χωρίς να γνωρίζουν την σπουδαιότητα των βουνών για το μικροκλίμα και την υγεία των κατοίκων.

Χωρίς να γνωρίζουν την άγρια προστατευόμενη πανίδα -ορνιθοπανίδα που ζει εκεί.

Χωρίς να γνωρίζουν την σπάνια ενδημική χλωρίδα που φιλοξενούν.

Χωρίς να ρωτήσουν τις τοπικές κοινωνίες.

Χωρίς να γνωρίζουν πού βόσκουν τα εκατοντάδες αιγοπρόβατα.

Χωρίς να γνωρίζουν την ιστορία, τον πολιτισμό και ποια μονοπάτια τα διασχίζουν.

Χωρίς να γνωρίζουν ότι στις κορυφές υπάρχει η Ιερότητα.

Έτσι σε όλη την χώρα και στο νησί μας την Κρήτη όλες οι βουνοκορφές ειναι δεσμευμένες για αιολικά πάρκα.

Υψόμετρα μέχρι και πάνω από τα 2000 μέτρα.

Τι και αν καταδίκες από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έπειτα από προσφυγές καθυστερούσε όλες αυτές τις αδειοδοτήσεις. Όλα έτοιμα τώρα.

Αυτές οι άδειες στο πέρασμα των χρόνων ή άλλαξαν χέρια πουλήθηκαν δηλαδή (κοπανιστό αέρα) ή συνεχίζονται να κατέχονται από αυτούς που κατοχύρωσαν τις άδειες.

Παράδειγμα το χαρτοφυλάκιο με τις άδειες ΑΠΕ που αγόρασε η ΔΕΗ από επενδυτή στον νομό Λασιθίου.

Η πολιτεία μας φέρνει τον Ιούνιο που μας πέρασε με ιδιαίτερη βιασύνη προς διαβούλευση το Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ με σκοπό να βάλει τάξη και να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον.

Στο υπό διαβούλευση ειδικό χωροταξικό αναφερόταν ρητά η πρόβλεψη μέσω μεταβατικών διατάξεων (!) ότι όσα έργα είναι σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης εξαιρούνται από τις προβλέψεις του ειδικού χωροταξικού!!!!

Τι σημαίνει αυτό, όλα τα αδειοδοτημένα έργα ΒΑΠΕ στις προστατευόμενες βουνοκορφές και στις πεδιάδες της πατρίδας μπορούν να προχωρήσουν ανεμπόδιστα. Στην δημόσια διαβούλευση εκατοντάδες πολίτες σύλλογοι, φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, περιφέρειες και δήμοι αντέδρασαν καταθέτοντας τις αντιρρήσεις τους ακριβώς γι αυτές τις μεταβατικές διατάξεις και ζήτησαν την απάλειψη τους.

Έρχεται όμως στις 19 Αυγούστου 2026 η πολιτεία ΥΠΕΝ και περνάει – δημοσιεύει σε ΦΕΚ το ειδικό χωροταξικό χωρίς να λάβει υπ’ όψη τις αντιρρήσεις, αντιδράσεις, προειδοποιήσεις της κοινωνίας των πολιτών αποδεικνύοντας πόσο προσχηματική ήταν η διαβούλευση του ΥΠΕΝ! Με μια επικοινωνιακή προπαγάνδα σε όλα τα ΜΜΕ προσπαθεί μέρες του Αυγούστου μέσα στην θερινή ραστώνη να μας πει ότι το ειδικό χωροταξικό θα προστατέψει από εδώ και στο εξής το φυσικό περιβάλλον.

Επαίρεται ότι με το νέο ειδικό χωροταξικό απαγορεύει τα αιολικά πάρκα στα βουνά πάνω από 1200 μέτρα για να τα προστατέψει δήθεν, όταν έχει φροντίσει πως δεν θα υπάρχει βουνό αμάλαγο – χωρίς αιολικά με τις υπάρχουσες άδειες που έχουν δοθεί!!!!!

Έτσι επιλέξαμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ντόπιων και ξένων επενδυτών εις βάρος του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας.

Ο μόνος δρόμος για να γλυτώσουμε τον τόπο μας από την καταστροφή αυτή είναι η συνεχής διαμαρτυρία παντού!! Και η προσφυγή στην δικαιοσύνη – ΣΤΕ.

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!

Η σκέψη όλων μας πρέπει να είναι στο τι φυσικό περιβάλλον θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Πιστεύω όλα αυτά να τα βλέπουν οι δίκαιοι δικαστές της πατρίδας μου και να τιμήσουν τον όρκο τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος ΕΟΣ Λασιθίου

Αντιπρόεδρος ΕΟΟΑ