Εργοτέλης και ΑΟΚ Χανιά θα διεκδικήσουν το Κύπελλο ΕΚΑΣΚ το Σάββατο στις 21.00 στο κλειστό των Χανίων. Ο Εργοτέλης πήρε μία μεγάλη νίκη 71-68 απέναντι στο Ηράκλειο, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στο άλλο παιχνίδι, ο ΑΟΚ Χανιά πήρε τη νίκη με 80-57 της Ακαδημίας Ρεθύμνου εκτός έδρας, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό.

Ο ΑΟΚ Ιεράπετρα δήλωσε αδυναμία να αγωνιστεί μεσοβδόμαδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη όπως ζητήθηκε από την ΕΚΑΣΚ στον εκτός έδρας προημιτελικό απέναντι στην Ακαδημία Ρεθύμνου ο οποίος είχε αναβληθεί το Σάββατο λόγω των καιρικών συνθηκών και έτσι η ομάδα του Ρεθύμνου βρέθηκε στα ημιτελικά απέναντι στον ΑΟΚ Χανιά.

Τα αποτελέσματα

Α΄ φάση

Ακαδημία Ρεθύμνου α.α. –ΑΟΚ Ιεράπετρα (1)

Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος (2) 75-52

ΑΟΚ Χανιά – ΟΑΧ (3) 75-72

Εργοτελης – (4)

Β΄ φάση

Ηράκλειο-Εργοτέλης 68-71

Ακαδημία Ρεθύμνου – ΑΟΚ Χανιά 57-80

Τελικός

Σάββατο, 21.00

Κλειστό Χανίων, ΑΟΚ Χανιά-Εργοτελης