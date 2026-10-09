Εργοτέλης και ΑΟΚ Χανιά θα διεκδικήσουν το Κύπελλο ΕΚΑΣΚ το Σάββατο στις 21.00 στο κλειστό των Χανίων. Ο Εργοτέλης πήρε μία μεγάλη νίκη 71-68 απέναντι στο Ηράκλειο, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στο άλλο παιχνίδι, ο ΑΟΚ Χανιά πήρε τη νίκη με 80-57 της Ακαδημίας Ρεθύμνου εκτός έδρας, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό.
Ο ΑΟΚ Ιεράπετρα δήλωσε αδυναμία να αγωνιστεί μεσοβδόμαδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη όπως ζητήθηκε από την ΕΚΑΣΚ στον εκτός έδρας προημιτελικό απέναντι στην Ακαδημία Ρεθύμνου ο οποίος είχε αναβληθεί το Σάββατο λόγω των καιρικών συνθηκών και έτσι η ομάδα του Ρεθύμνου βρέθηκε στα ημιτελικά απέναντι στον ΑΟΚ Χανιά.
Τα αποτελέσματα
Α΄ φάση
Ακαδημία Ρεθύμνου α.α. –ΑΟΚ Ιεράπετρα (1)
Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος (2) 75-52
ΑΟΚ Χανιά – ΟΑΧ (3) 75-72
Εργοτελης – (4)
Β΄ φάση
Ηράκλειο-Εργοτέλης 68-71
Ακαδημία Ρεθύμνου – ΑΟΚ Χανιά 57-80
Τελικός
Σάββατο, 21.00
Κλειστό Χανίων, ΑΟΚ Χανιά-Εργοτελης