Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργάνωσε μία θαυμάσια εκδήλωση, το απόγευμα του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, στην Πλατεία της πόλης. Ήταν μία γιορτή, ένα πάρτι διασκέδασης και προσφοράς, «μετά τα Χριστούγεννα» («After Christmas Street Party»).

Η εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου είχε μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς τιμήθηκε ένας ξεχωριστός άνθρωπος της πόλης μας, ο αγαπητός σε όλους μας Γιάννης Μαρνέλλος. Ο Γιάννης αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου είχε τα γενέθλιά του.

Ο δήμαρχος κ. Μανώλης Μενεγάκης, ανέφερε ότι: «μετά από τις γιορτές, θα πρέπει να καθιερώσουμε αυτήν την εκδήλωση, ώστε να γίνει θεσμός. Η σημερινή ημέρα είναι γιορτή για ένα ακόμα λόγο. Συμπίπτει με τα γενέθλια ενός διακεκριμένου συμπολίτη μας που τον αγαπάμε πολύ και αυτός ακόμα περισσότερο».

Ο Γιάννης έσβησε τα κεράκια από την εορταστική τούρτα, που είχε επάνω της με τη σήμα της ΑΕΚ, της ομάδας που υποστηρίζει!

ΛΕΩΝ.Κ.