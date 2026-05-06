Νέα στοιχεία φέρνει στο φως η δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από το όπλο του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, πριν από τρία χρόνια, σε τροχαίο. Η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη αποκάλυψε πως τον Φεβρουάριο του 2026 ο 54χχρονος είχε πραγματοποιήσει άλλη μια επίθεση εναντίον του 21χρονου έξω από το σπίτι του. Τότε μια γειτόνισσα τον διέσωσε προφέροντας του καταφύγιο στο σπίτι της. Λίγες ημέρες μετά , σύμφωνα με τη δικηγόρο, κατατέθηκε μήνυση εναντίον του 54χρονου στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και ορίστηκε δικάσιμος. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κ. Σπανάκη πρόκειται για “το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου με βάση τις απειλείς και τις επιθέσεις που είχε δεχθεί το θύμα“.

Ο Νικήτας βρήκε τραγικό θάνατο χθες από έναν άνθρωπο που τον εμβόλισε, τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον κλοτσούσε την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος και, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ήδη νεκρός στο έδαφος. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ο 54χρονος ανέφερε: «Δεν το είχα προσχεδιάσει αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 2023. Δεν σκεφτόμουν τίποτα, παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητό του απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου», ανέφερε.

Ο 21χρονος ήξερε ότι η ζωή δεν του είχε χαριστεί. Εκτός από το γεγονός ότι τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε καθημερινά τον φόβο της αντεκδίκησης από κάποιον που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του στο τροχαίο που έγινε στην παραλιακή λεωφόρο τον Οκτώβριου του 2023, το σημερινό θύμα αντιμετώπιζε υπομονετικά και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Νικήτας είχε γεννηθεί με σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον είχε οδηγήσει δύο φορές στο χειρουργείο από μικρό παιδί. Οι εξετάσεις ήταν συνεχείς και η λήψη σχετικής αγωγής στην καθημερινή του ρουτίνα από τότε που είδε το φως της ζωής. Όμως το πάλευε δυναμικά και με υπομονή. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας, τρία κορίτσια και δύο αγόρια, δούλευε στην επιχείρηση του γαμπρού του και προσπαθούσε να συνεχίσει τη ζωή του μετά το τραγικό τροχαίο που είχε στείλει και τον ίδιο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλειου νοσοκομείου, ενώ προκάλεσε και τον χαμό του καλού του φίλου. Οι παραινέσεις από μέλη της οικογένειάς του να φύγει από την Κρήτη δεν εισακούστηκαν από τον νεαρό Νικήτα.

Στο σημείο του τραγικού εγκλήματος έφτασαν σήμερα το πρωί συγγενείς του 21χρονου Νικήτα και άφησαν λουλούδια, μια εικόνα κι ένα κερί. Η κηδεία του άτυχου νεαρού θα γίνει την Πέμπτη στο χωριό του, το Χώνος Μυλοποτάμου.

Πηγή: ertnews