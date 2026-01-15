Ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τον κλάδο συζήτησαν με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου Γιώργο Καραντινό τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννης Βαρδαβάκης, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Κυρλάκης και ο γραμματέας Συμεών Ερμίδης. Τα μέλη της διοίκησης συζήτησαν σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί στην καθημερινότητα τους μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της ασφάλειας.

Ο Γιώργος Καραντινός τους ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή για την ανακούφιση του κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και για την αναμενόμενη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας με περίπου 30 νέους Δημοτικούς Αστυνομικούς, οι οποίοι θα ισχυροποιήσουν την Υπηρεσία συμβάλλοντας μαζί με τους συναδέλφους τους στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, στη νομιμότητα και στην ασφάλεια στην πόλη.

Παράλληλα, οι δυο πλευρές επιβεβαίωσαν την σημασία της διατήρησης της σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Συλλόγου και της Δημοτικής Αρχής με στόχο τόσο την βελτίωση της καθημερινότητας των επαγγελματιών όσο και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών στην πόλη.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ