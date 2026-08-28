Με έντονη παρουσία από το Λασίθι θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο οι αγωνιστικές δοκιμασίες για τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές 3ης κατηγορίας, καθώς και για τους αξιωματούχους των υπόλοιπων ερασιτεχνικών κατηγοριών των ΕΠΣ της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, οι δοκιμασίες έχουν προγραμματιστεί για τις 18.00 στο Δημοτικό Στάδιο «Μοναχή Ελιά» στα Χανιά και αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τους διαιτητές που περιλαμβάνονται στους πίνακες της ΕΠΟ για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν διαιτητές και βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας, διαιτητές προχωρημένου σταδίου Κ4, γυναίκες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές γυναικείων πρωταθλημάτων, υποψήφιοι διαιτητές προχωρημένου σταδίου Κ4, υποψήφιοι βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας, καθώς και υποψήφιες γυναίκες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές γυναικείων πρωταθλημάτων.

Το Λασίθι θα έχει σημαντική εκπροσώπηση, με συνολικά εννέα διαιτητές να συμμετέχουν στις αγωνιστικές δοκιμασίες. Συγκεκριμένα, από την ΕΠΣ Λασιθίου θα βρεθούν στη «Μοναχή Ελιά» οι Ηλίας Μπουρίκας, Αλέξανδρος Διαλυνάς, Αργύρης Σιγανός και Ζαχάρης Θεοδοσάκης, οι οποίοι ανήκουν στην 3η κατηγορία.

Παράλληλα, στις δοκιμασίες για τους νέους διαιτητές θα συμμετάσχουν οι Γιάννης Πατεράκης, Σάββας Σαρδέλης, Κωνσταντίνος Λιάγκος, Δημήτρης Εγγλέζος και Ραφαήλ Μπετείνης, έχοντας ως στόχο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να κάνουν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξή τους στον χώρο της διαιτησίας.