Σημαντικά θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και ζητήματα πρόσθετης ενίσχυσης του Δήμου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, συζητήθηκαν στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού, μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη και του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα. Β. Κουτσούκου και η πρόεδρος του ΕΟΤ κα. Α. Βαρελά.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε βασικούς και καίριους άξονες που συγκροτούν τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την επόμενη δεκαετία, ενισχύουν την ελκυστικότητα και διατηρούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Χερσονήσου στο εξελισσόμενο τουριστικό τοπίο της Μεσογείου.

1. Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού του Τουρισμού, με στόχο τον ορθολογικό σχεδιασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης «Χερσόνησος 2030», ως πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

3. Η πιστοποίηση του Δήμου ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΤΠΟΧ) σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και την εθνική νομοθεσία.

4. Η εκπαίδευση και η λειτουργία της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Κοκκίνη Χάνι, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

5. Η υπογραφή νέας σύμβασης παραχώρησης στο Δήμο Χερσονήσου από το Υπουργείο Τουρισμού, του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων ώστε να προχωρήσει η αξιοποίησή του.

6. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, με ξενοδοχειακές μονάδες, που ως πρωτοβουλία αποτελεί πρότυπη εφαρμογή σε επίπεδο χώρας.

7. Η επόμενη ημέρα λειτουργίας του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι (ΔΑΗΚ) και οι επιπτώσεις στον Δήμο.

8. Η δημιουργία βασικών υποδομών που θα υποστηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

9. Η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον καταδυτικό τουρισμό.

10. Η διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για τους repeaters σε συνεργασία με το Υπουργείο.