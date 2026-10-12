Η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου (Ε.Θ.Ο.Α.Ν.) ανακοινώνει ότι σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει στην ίδια σύνθεση, ως εξής:

• Πρόεδρος: Μπεκατώρος Θεόδωρος

• Αντιπρόεδρος: Γωνιωτάκη Φωτεινή

• Γραμματέας: Μανιαδάκη Άννα

• Ταμίας: Νοτάκης Αντώνιος

• Μέλος: Κερούλη Δέσποινα

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της ομάδας για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους, που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας με αγάπη για το θέατρο και τον πολιτισμό του τόπου μας.

Εκ του ΔΣ

Ε.Θ.Ο.Α.Ν. – Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου