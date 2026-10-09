Με σκοπό την προετοιμασία για την διοργάνωση των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Σητείας, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου η πρώτη συνάντηση κατόπιν πρόσκλησης της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν εθελοντές, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων και σχολείων της περιοχής.

Ο σχεδιασμός των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει και το γεγονός ότι η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε αρκετά νωρίς θα λειτουργήσει βοηθητικά, όπως αναφέρθηκε από τους εθελοντές και όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προετοιμασίας.

Τους παριστάμενους καλωσόρισε κι ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή τους η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Βέρα Περράκη. Εστιάζοντας στο γενικότερο πλαίσιο των εκδηλώσεων, τόνισε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται πάντα τα παιδιά αλλά ταυτόχρονα στόχος είναι η δημιουργία ενός εορταστικού κλίματος που θα συμβάλει ώστε και οι μεγάλοι, ντόπιοι κι επισκέπτες να ζήσουν όμορφες στιγμές, να νιώσουν περισσότερο κι εκείνοι την μαγεία των ιδιαίτερων αυτών ημερών, ξεχνώντας ίσως για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Στο κάστρο των παραμυθιών

«Στο κάστρο των παραμυθιών» είναι ο τίτλος των φετινών εκδηλώσεων και στην κατεύθυνση αυτή ο σχεδιασμός αφορά την προσομοίωση ενός κάστρου που θα φιλοξενηθεί στον χώρο του Χριστουγεννιάτικου χωριού, και θα ξεκινάει από την μία πλευρά της κεντρικής πλατεία της Σητείας και θα καταλήγει στην άλλη. …

Το επίκεντρο των δράσεων θα είναι σε αυτόν τον χώρο ωστόσο προγραμματίζονται και δράσεις σε συνεργασία με φορείς της περιοχής και στους πέριξ κεντρικούς δρόμους.

Στην καστροπολιτεία λοιπόν, όπως ανέφερε η κ. Περράκη, θα παίρνουν σάρκα και οστά γνωστά, κλασικά, αγαπημένα παραμύθια. Εκεί θα ζουν μάγοι και μάγισσες αλλά και ήρωες των παραμυθιών που θα περιμένουν τα παιδιά για να παίξουν, να διασκεδάσουν, να κατασκευάσουν και να περάσουν όμορφα. Πολλές και διαφορετικές θα είναι καθημερινά οι δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα -για μικρούς και μεγάλους- μέσα και στα θεματικά σπιτάκια της καστροπολιτείας οι οικοδεσπότες των οποίων όπως η Χιονάτη, η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων, ο Σκρουτζ κι άλλοι ήρωες θα υποδέχονται τα παιδιά στον παραμυθόκοσμο τους…

Έναρξη στις 28 Νοεμβρίου

Ένα επίσης από τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνάντηση ήταν ο εορταστικός διάκοσμος της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων. Η έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων και φέτος συμπίπτει με την εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που προγραμματίζεται στις 28 Νοεμβρίου και θα πλαισιωθεί με διάφορες δράσεις και πολλή μουσική.

Στη συνέχεια, στις 12 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η βραδιά έναρξης λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου χωριού, επίσης με πολλή μουσική και πλούσια δραστηριότητα η οποία θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την υποδοχή Αη- Βασίλη και του νέου έτους…

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο προετοιμασίας και υλοποίησης της διοργάνωσης, έχει δημιουργηθεί κι ένα μεγάλο εργαστήρι, το εργαστήρι των ξωτικών, όπου λαμβάνουν χώρα παραμυθένιες δημιουργίες.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ευχαρίστησε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρώτη συνάντηση επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες γιατί αφενός κάποιοι δεν κατάφεραν να παραβρεθούν κι αφετέρου πρόκειται για μία συλλογική διαδικασία που αφορά όλους τους πολίτες της περιοχής. Δεν έκρυψε επίσης την χαρά της για τον ενθουσιασμό, το κέφι των συμμετεχόντων, τις προτάσεις και τις ιδέες που κατατέθηκαν. Ήδη λοιπόν έχει διαμορφωθεί ένα αρχικό πλαίσιο σε ότι αφορά τον σχεδιασμό όμως θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις προκειμένου να αποφασιστεί το τελικό πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης.

Στόχος επίσης είναι η υλοποίηση εκδηλώσεων δωρεάν για όλο τον κόσμο.

Η κ. Περράκη εστίασε στην συμμετοχή και την καθοριστική συμβολή και φέτος των εθελοντών, οι οποίοι αποτελούν -όπως τόνισε- την ψυχή των εκδηλώσεων και συμμετέχουν με πολλή όρεξη, ωραίες ιδέες και διάθεση να προσφέρουν στο τοπικό σύνολο και ιδιαίτερα στα παιδιά, ευχαριστώντας τους θερμά για την συμβολή τους. Επίσης ευχαρίστησε τους συλλόγους, τους φορείς και όλους όσοι συμμετέχουν και αγκαλιάζουν την διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Σητείας.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ