Νέο τοπίο για τους μισθούς στην Ελλάδα με αυξήσεις που κατά μέσο όρο φτάνουν το 30% και σε ορισμένους κλάδους υπερβαίνουν ακόμη και το 40% από το 2019. Την εικόνα αυτή καταγράφουν τα στοιχεία της αγοράς εργασίας όπως αυτά συνοψίζονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού και παρουσιάζονται αναλυτικά στις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ και της ΕΡΓΑΝΗ.

Πίσω από την άνοδο των μισθών βρίσκεται μια σημαντική αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας. Η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας, η απασχόληση αυξάνεται και σε αρκετούς κλάδους οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον να βρουν εργαζόμενους. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που δημιουργεί συνθήκες για ανοδική πορεία στις αμοιβές.

Το 2025 ο μέσος μηνιαίος μισθός των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ανήλθε στα 1.336 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 30,3% συγκριτικά με το 2029 ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανέβηκε στα 1.516 ευρώ. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2026 αφού οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά εργαζόμενο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,7%. Περαιτέρω αύξηση κατά 3,9% το 2027 προβλέπεται για τις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά εργαζόμενο. Πρόκειται για θετικές εξελίξεις στο επίπεδο των μισθών που ενσωματώνουν τις διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό τα τελευταία χρόνια, την αύξηση των αποδοχών σε βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως την αύξηση των μισθών στο δημόσιο. Για το 2027 στους υπολογισμούς αυτούς περιλαμβάνεται και η αύξηση που θα προέλθει από το νέο επίδομα των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους λόγους αυτούς, το 2027 οι κατά κεφαλήν αμοιβές εξαρτημένης εργασίας προβλέπεται να είναι αυξημένες κατά 25,8% σε ονομαστικούς όρους σε σχέση με το 2019. Σε ότι αφορά την πραγματική αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο το 2027 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,5% δεδομένου του πληθωρισμού.

Τροφοδότης των θετικών εξελίξεων στο μέτωπο των μισθών, είναι οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε επίπεδα πάνω από 2% οι οποίοι αποτυπώνονται σε όλα τα κρίσιμα μεγέθη της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ισοζύγιο αναγγελιών προσλήψεων – αποχωρήσεων στο επτάμηνο Ιανουάριος – Ιούλιος φέτος ήταν θετικό κατά 323.136 θέσεις εργασίας έναντι 319.843 το αντίστοιχο επτάμηνο πέρυσι. Αναλυτικότερα οι προσλήψεις ανήλθαν σε 1.994.155 και οι αποχωρήσεις σε 1.671.019.

Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό ανεργίας το 2ο τρίμηνο του 2026 περιορίστηκε περαιτέρω στο 7,9% από 8,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ με βάση τις εποχικά διορθωμένες εκτιμήσεις τον περασμένο Αύγουστο διαμορφώθηκε σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα στο 7,4% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Συνολικά η απασχόληση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,4% το 2027 και ειδικότερα για τους μισθωτούς κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού ο αριθμός των μισθωτών προσεγγίζει τα 4 εκατ. άτομα και του συνόλου των απασχολούμενων τα 5,3 εκατ.

Η αύξηση της απασχόλησης οδήγησε σε άνοδο των ονομαστικών μισθών. Ο κατώτατος μισθός από τον περασμένο Απρίλιο αυξήθηκε κατά 4,55% στα 920 ευρώ από 880 ευρώ ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών αυξήθηκε από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 41,5% από το 2019 με προοπτική να φτάσει τα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Τα στοιχεία από τις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν πλήρως με μεγαλύτερη ανάλυση για επιμέρους κλάδους της οικονομίας το νέο τοπίο στους μισθούς στη χώρα μας. Έτσι, από το 2019 έως το 2026 ο δείκτης μισθών στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες παρουσίασε αύξηση κατά 45,4%. Πρόκειται για την μεγαλύτερη άνοδο στο επίπεδο των αμοιβών μεταξύ 12 κατηγοριών μισθωτής απασχόλησης. Στην ενημέρωση και επικοινωνία ( Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) η αύξηση ανήλθε σε 43,8% ενώ στις διοικητικές δραστηριότητες ( γραμματειακή υποστήριξη κτλ.) σε 41%. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ( εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ κτλ.) οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 37,6% και στις κατασκευές κατά 36,3%, με τα ορυχεία να ακολουθούν με αυξήσεις 33,6%.

Στη βιομηχανία και στις βιοτεχνίες οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 33,3% ενώ στον κλάδο των μεταφορών και αποθήκευσης κατά 31,2%. Στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας σημειώθηκε άνοδο 24,7% ενώ στα καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία οι αυξήσεις ανήλθαν σε 19,6%. Επίσης, άνοδος μισθών 18,6% σημειώθηκε στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και 14,9% στον κλάδο παροχής νερού.

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