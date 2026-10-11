Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου με αφορμή τα αυξανόμενα κρούσματα παραπλάνησης και εξαπάτησης ανυποψίαστων -κυρίως ηλικιωμένων – ατόμων από επιτήδειους που είτε τηλεφωνικώς είτε δια ζώσης καταφέρνουν με ψέματα να αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Πέτρος Ζερβάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες είναι πλέον σε έξαρση και το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται ανησυχητικά κρούσματα και στο Ν. Λασιθίου. Πλήθος είναι τα παραπλανητικά τηλεφωνήματα που δέχονται πολίτες καθημερινά, αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου συγκεκριμένο κρούσμα εξαπάτησης πολίτη με αυτόν τον τρόπο, είπε ο κ. Ζερβάκης.

Ο κ. Ζερβάκης περιέγραψε επίσης κρούσμα εξαπάτησης φοιτήτριας από τον Άγιο Νικόλαο, που έπεσε θύμα επιτήδειας «ενοικιάστριας» διαμερίσματος στο Π. Φάληρο… Το σπίτι το είδαν σε αγγελία στο διαδίκτυο.

Όπως αποδείχτηκε, η «σπιτονοικοκυρά» είχε ενοικιάσει κάποια στιγμή ένα διαμέρισμα «AirBnB» είχε βγάλει αντικλείδια και υπεδείκνυε το ακίνητο σε υποψήφιους ενοικιαστές όταν ήταν άδειο.

Η φοιτήτρια αποφάσισε να το ενοικιάσει και κατέβαλε τρία ενοίκια μπροστά, όπως της ζήτησε, με αποτέλεσμα όταν κάποια στιγμή πήγε Αθήνα για να εγκατασταθεί, να βρει άλλους μέσα που έκαναν… διακοπές!

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ