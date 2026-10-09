Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, συμμετείχε στο Transylvanian International Conference in Public Administration (Διεθνές Συνέδριο Δημόσιας Διοίκησης της Τρανσυλβανίας -TICPA 2026), το οποίο πραγματοποιήθηκε από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2026 στην πόλη Cluj-Napoca της Ρουμανίας, με διοργανωτή το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Πολιτικών, Διοικητικών και Επικοινωνιακών Επιστημών (FSPAC), του Babeș-Bolyai University.

Η Σχολή, η οποία ιδρύθηκε το 1995, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής ζωής της Ρουμανίας, με αποφοίτους και μέλη της ακαδημαϊκής της κοινότητας να έχουν αναλάβει υψηλές κυβερνητικές και διοικητικές θέσεις, όπως υπουργοί, υφυπουργοί, στελέχη της Καγκελαρίας του Πρωθυπουργού, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν «Public Administration and the Future of Democracy: Institutions, Innovation, and Public Value (Δημόσια Διοίκηση και το Μέλλον της Δημοκρατίας: Θεσμοί, Καινοτομία και Δημόσια Αξία)», με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών και στελεχών της δημόσιας διοίκησης από πανεπιστήμια και οργανισμούς διαφορετικών χωρών.

Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ συμμετείχε στην επίσημη έναρξη του συνεδρίου ως εκπρόσωπος της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας, μαζί με εκπροσώπους πανεπιστημίων και διεθνών οργανισμών δημόσιας διοίκησης. Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, επισημαίνοντας το παράδειγμα της ρουμανικής πόλης Cluj-Napoca και του Babeș-Bolyai University ως μία περίπτωση στην οποία η στενή διασύνδεση της πόλης με τα πανεπιστήμια και το ερευνητικό της οικοσύστημα συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πρότυπου μοντέλου αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας συνέβαλε στη μεταμόρφωση της πόλης σε έναν δυναμικό κόμβο τεχνολογίας, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και πολιτισμού, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες ικανές να διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέο επιστημονικό δυναμικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προηγούμενη συνεργασία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ του Ρεθύμνου και της πόλης Cluj-Napoca, με τη συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δήμου Cluj-Napoca και του Babeș-Bolyai University, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Όπως τόνισε, η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την πεποίθηση ότι τα πανεπιστήμια δεν πρέπει απλώς να εδρεύουν στις πόλεις και τις περιφέρειες, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής τους πορείας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης συμμετείχε επίσης στο ειδικό πάνελ «University and Community Relation (Σχέση Πανεπιστημίου και Κοινωνίας)», μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ρουμανίας και νυν Δήμαρχο της πόλης Cluj-Napoca, απόφοιτο του Babeș-Bolyai University και Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών, Διοικητικών και Επικοινωνιακών Επιστημών (FSPAC), Emil Boc, και εκπροσώπους πανεπιστημίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουγγαρία και τη Γερμανία. Το πάνελ συντόνισε ο Καθηγητής John Diamond από το Edge Hill University.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ ανέπτυξε τη θέση ότι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο δεν πρέπει να λειτουργεί απλώς ως θεσμός εγκατεστημένος σε μία Περιφέρεια, αλλά να αποτελεί μέρος της ίδιας της ικανότητας της Περιφέρειας να κατανοεί τις προκλήσεις της, να σχεδιάζει το μέλλον της και να δημιουργεί δημόσια αξία. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την Κρήτη ως ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιφερειακό οικοσύστημα, στο οποίο πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, Περιφέρεια, δήμοι, επιχειρήσεις και κοινωνία μπορούν να συνδέσουν τις δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση σύνθετων σύγχρονων προκλήσεων.

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, υπογράμμισε ότι η σχέση Πανεπιστημίου και κοινωνίας δεν πρέπει να περιορίζεται στη «μεταφορά γνώσης», αλλά να εξελίσσεται σε συν-δημιουργία δημόσιας αξίας, μέσα από μόνιμες θεσμικές συνεργασίες και όχι μόνο μέσα από μεμονωμένα έργα ή προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρύτανης ανέδειξε την Κρήτη ως ένα ιδιαίτερα ισχυρό περιφερειακό οικοσύστημα γνώσης, καθώς διαθέτει πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και Δήμους που έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς. Τόνισε, ωστόσο, ότι η περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της δυναμικής προϋποθέτει πιο σταθερούς και συστηματικούς μηχανισμούς συνεργασίας, μέσα από τους οποίους τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα θα μπορούν να συνδράμουν στο σχεδιασμό και την αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων του νησιού.

Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε πεδία όπου η συνεργασία αυτή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, όπως η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, η ενέργεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη, η υγεία, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η γεωργία και η αγροδιατροφή, η κυκλική οικονομία και η δημόσια διοίκηση. Βασική θέση της τοποθέτησής του ήταν ότι η Κρήτη διαθέτει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, εφόσον η επιστημονική γνώση και η ερευνητική δυναμική των πανεπιστημίων συνδεθούν πιο σταθερά με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας, των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη συμμετοχή των φοιτητών σε αυτή τη διαδικασία, σημειώνοντας ότι οι φοιτητές δεν θα πρέπει μόνο να μαθαίνουν για την κοινωνία, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται πάνω σε πραγματικά προβλήματα και ανάγκες της. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της μέτρησης της δημόσιας αξίας που παράγεται από κάθε συνεργασία, καθώς και της αξιοποίησης της διεθνούς γνώσης για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ υπογράμμισε ότι το πανεπιστήμιο του μέλλοντος οφείλει να είναι ταυτόχρονα διεθνώς συνδεδεμένο και βαθιά ριζωμένο στον τόπο του, μετατρέποντας τη γνώση σε ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής, θεσμικής και αναπτυξιακής προόδου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στόχος δεν είναι απλώς το Πανεπιστήμιο να είναι «συνδεδεμένο με την κοινωνία», αλλά να συμβάλλει στην ίδια την ικανότητα της κοινωνίας να κατανοεί τις ανάγκες της, να σχεδιάζει αποτελεσματικότερα το μέλλον της και να μετασχηματίζεται.

Η παρουσία του Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, στο TICPA 2026 ανέδειξε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα σύγχρονα πανεπιστήμια ως σταθεροί εταίροι της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης, συμβάλλοντας με γνώση, έρευνα και τεκμηριωμένες προτάσεις στην αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Περισσότερα για το συνέδριο: https://apubb.ro/intconf/