Με μεγάλη θλίψη…
Η οικογένεια της σχολής μας είναι από σήμερα φτωχότερη.
Η αγαπημένη μας συνάδελφος και καθηγήτρια φωνητικής,
Μαρία Παπαγιαννάκη, έφυγε τόσο ξαφνικά και απρόσμενα, αφήνοντάς μας όλους συγκλονισμένους.
Δύσκολα βρίσκουμε λόγια για έναν άνθρωπο που μέχρι χθες ήταν μαζί μας, μοιραζόταν τη μουσική και την αγάπη της με τους σπουδαστές της και αποτελούσε ένα ξεχωριστό κομμάτι της σχολής μας.
Η Μαρία δεν θα λείψει μόνο από τη σχολή μας.
Θα λείψει από τους ανθρώπους της, από τους μαθητές της,
από όλους εμάς που τη γνωρίσαμε, συνεργαστήκαμε μαζί της
και μοιραστήκαμε στιγμές μέσα από τη μουσική.
Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο που μπορούμε να κρατήσουμε από εκείνη:
τη φωνή της και όλα όσα πρόλαβε να αφήσει στις καρδιές μας.
Μαρία, καλό σου ταξίδι.
Θα είσαι πάντα ένα κομμάτι της μουσικής μας οικογένειας.
Μουσική Σχολή Αρετούσα