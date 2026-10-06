Η οικογένεια της σχολής μας είναι από σήμερα φτωχότερη.

Με μεγάλη θλίψη…

Μαρία Παπαγιαννάκη, έφυγε τόσο ξαφνικά και απρόσμενα, αφήνοντάς μας όλους συγκλονισμένους.

Η αγαπημένη μας συνάδελφος και καθηγήτρια φωνητικής,

Δύσκολα βρίσκουμε λόγια για έναν άνθρωπο που μέχρι χθες ήταν μαζί μας, μοιραζόταν τη μουσική και την αγάπη της με τους σπουδαστές της και αποτελούσε ένα ξεχωριστό κομμάτι της σχολής μας.

Η Μαρία δεν θα λείψει μόνο από τη σχολή μας.

Θα λείψει από τους ανθρώπους της, από τους μαθητές της,

από όλους εμάς που τη γνωρίσαμε, συνεργαστήκαμε μαζί της

και μοιραστήκαμε στιγμές μέσα από τη μουσική.