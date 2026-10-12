Μια ενδιαφέρουσα περιήγηση στην περιοχή Καστέλι του Αγίου Νικολάου έκανα μαζί με τον κ. Γιάννη Πάγκαλο (ΤΟΕΒ). Πρόκειται για την περιοχή ανατολικά του κόμβου των Λακωνίων, προς τον Αλμυρό.

«Αυτή η περιοχή ήταν κάποτε η καλύτερη της Κριτσάς, με πολλά αμπέλια», μου λέγει. Σήμερα κυριαρχούν οι ελιές, άλλες περιποιημένες και άλλες περισσότερο εγκαταλειμμένες. Φέτος, όπως συμβαίνει γενικότερα στην περιοχή, είναι φορτωμένες με καρπό. Σε ορισμένα δέντρα, μάλιστα, τα κλωνάρια λυγίζουν από το βάρος και φτάνουν μέχρι το έδαφος! Διερωτώμαι αν ποτέ η τιμή φθάσει ξανά ή πλησιάσει την τιμή του 2023, γύρω στα 8.30 (!) ευρώ το κιλό!

Άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του Καστελίου είναι και τα πολλά πηγάδια, τα οποία, όπως μας εξηγεί ο κ. Πάγκαλος, σε «κάποιες εποχές έχουν πολύ καλό νερό».

Περπατήσαμε και κατά μήκος του αποστραγγιστικού έργου, της βάγκας που κατασκευάστηκε πριν από χρόνια για να διοχετεύει προς τον Αλμυρό τα νερά της βροχής που κατεβαίνουν από τη Ρούσα Λίμνη. Εκεί με εντυπωσίασε ιδιαίτερα η βλάστηση. Σε πολλά σημεία η βάγκα έχει γεμίσει με το φυτό κύπερος, συγγενικό με τον πάπυρο (Cyperuspapyrus), με τα χαρακτηριστικά πράσινα φύλλα που καταλήγουν σε μία εντυπωσιακή ακτινωτή διάταξη φύλλων σαν ομπρέλα. Λίγο πιο πέρα έχει δημιουργηθεί καλαμώνας και συνολικά η εικόνα θυμίζει μια μικρή όαση, τόσο κοντά στην πόλη.

Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό πρόβλημα. «Η πρόσβαση, λόγω της οικιστικής ανάπτυξης, έχει γίνει προβληματική», επισημαίνει ο κ. Πάγκαλος.

ΛΕΩΝ.Κ.