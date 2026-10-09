Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Β’ Κρήτης επέβαλε σε 56χρονο Χανιώτη αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. και πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ.

Κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Η απόφαση επαναλαμβάνει την πρωτόδικη καταδίκη του, με μειωμένη ποινή σε σχέση με εκείνη του Φεβρουαρίου 2025, όταν είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια κάθειρξης και πρόστιμο 25.000 ευρώ.

Κατά την απολογία του, ο 56χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστήριξε ότι είναι θύμα σκευωρίας και ζήτησε την αποφυλάκισή του.