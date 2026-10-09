Κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν συνολικά (711) άτομα.

Ειδικότερα :

– 1 – άτομο για ανθρωποκτονία.

άτομο για ανθρωποκτονία. -9- άτομα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

άτομα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. -36- άτομα για απάτες – πλαστογραφίες.

άτομα για απάτες – πλαστογραφίες. – 6 – άτομα για απείθεια-αντίσταση.

άτομα για απείθεια-αντίσταση. – 7 – άτομα για άγρα πελατών.

άτομα για άγρα πελατών. – 3 – άτομα για αρπαγή ανηλίκου.

άτομα για αρπαγή ανηλίκου. -3- άτομα για διατάραξη κοινής ησυχίας.

άτομα για διατάραξη κοινής ησυχίας. -1- άτομο για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

άτομο για διατάραξη οικιακής ειρήνης. -33- άτομα για διάφορα αδικήματα ύστερα από έγκληση (απειλή, εξύβριση, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σωματικές βλάβες, κ.τ.λ.).

άτομα για διάφορα αδικήματα ύστερα από έγκληση (απειλή, εξύβριση, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σωματικές βλάβες, κ.τ.λ.). -12- άτομα για διάφορα αδικήματα Π.Κ.

άτομα για διάφορα αδικήματα Π.Κ. -7- άτομα για έκθεση ανηλίκου.

άτομα για έκθεση ανηλίκου. -2- άτομα για ένταλμα σύλληψης.

άτομα για ένταλμα σύλληψης. -22- άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα σύλληψης κ.λ.π.)

άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα σύλληψης κ.λ.π.) -17- άτομα για κλοπές – διαρρήξεις.

άτομα για κλοπές – διαρρήξεις. -1- άτομο για κλοπές τροχοφόρων.

άτομο για κλοπές τροχοφόρων. -1- άτομο για μαστροπεία- σωματεμπορία.

άτομο για μαστροπεία- σωματεμπορία. -1- άτομο για παραβάσεις Γ.Ο.Κ.

άτομο για παραβάσεις Γ.Ο.Κ. -20- άτομα για παραβάσεις Ε.Π.Ν.

άτομα για παραβάσεις Ε.Π.Ν. -46- άτομα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

άτομα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. -52- άτομα για παραβάσεις Α.Δ. «περί ζωοκλοπής».

άτομα για παραβάσεις Α.Δ. «περί ζωοκλοπής». -74- άτομα για παραβάσεις του Νόμου «Περί Αλλοδαπών»

άτομα για παραβάσεις του Νόμου «Περί Αλλοδαπών» -1- άτομο για παραβάσεις του Ν. «περί Ανηλίκων».

άτομο για παραβάσεις του Ν. «περί Ανηλίκων». -1- άτομο για παραβάσεις του Νόμου «περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων».

άτομο για παραβάσεις του Νόμου «περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων». -5- άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί Δημόσιας Υγείας» (προσφορά μασάζ κ.λ.π.).

άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί Δημόσιας Υγείας» (προσφορά μασάζ κ.λ.π.). -74- άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί ενδοοικογενειακής βίας».

άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί ενδοοικογενειακής βίας». -1- άτομο για παραβάσεις του Νόμου « περί Θήρας».

άτομο για παραβάσεις του Νόμου « περί Θήρας». -101- άτομα για παραβάσεις του νόμου «περί Ναρκωτικών»

άτομα για παραβάσεις του νόμου «περί Ναρκωτικών» -66- άτομα για παραβάσεις του Νόμου «Περί Όπλων».

άτομα για παραβάσεις του Νόμου «Περί Όπλων». -5- άτομα για παραβάσεις του Ν. «περί Προστασίας Ζώων».

άτομα για παραβάσεις του Ν. «περί Προστασίας Ζώων». -2- άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί Τελωνειακού Κώδικα».

άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί Τελωνειακού Κώδικα». -6- άτομα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

άτομα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. -32- άτομα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

άτομα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. -12- άτομα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

άτομα για παραβίαση δικαστικής απόφασης. -5- άτομα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

άτομα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. -21- άτομα για παραβάσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

άτομα για παραβάσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος. -4- άτομα για σωματική βλάβη αδυνάμων.

άτομα για σωματική βλάβη αδυνάμων. -21-άτομα για παρεμπόριο.

Εξιχνιάστηκαν:

-1- υπόθεση ανθρωποκτονίας.

υπόθεση ανθρωποκτονίας. – 1 – υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας.

υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας. -35- υποθέσεις απάτης- πλαστογραφίας.

υποθέσεις απάτης- πλαστογραφίας. -20- υποθέσεις διαρρήξεων σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

υποθέσεις διαρρήξεων σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. -1- υπόθεση εκβίασης.

υπόθεση εκβίασης. -18- υποθέσεις κλοπές – διαρρήξεις σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, αρπαγές τσαντών).

υποθέσεις κλοπές – διαρρήξεις σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, αρπαγές τσαντών). -14- υποθέσεις κλοπών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων – Δίκ/κλων Μοτ/των .

υποθέσεις κλοπών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων – Δίκ/κλων Μοτ/των -1- υπόθεση μαστροπείας-σωματεμπορίας.

υπόθεση μαστροπείας-σωματεμπορίας. -41- υποθέσεις Α.Δ. «περί Ζωκλοπής»

υποθέσεις Α.Δ. «περί Ζωκλοπής» -2- υποθέσεις του Ν. «περί Βεγγαλικών –πυροτεχνημάτων»

υποθέσεις του Ν. «περί Βεγγαλικών –πυροτεχνημάτων» -74- υποθέσεις του Ν. «περί Ενδοοικογενειακής βίας».

υποθέσεις του Ν. «περί Ενδοοικογενειακής βίας». -3- υποθέσεις του Ν. «περί Ζωοκλοπής».

υποθέσεις του Ν. «περί Ζωοκλοπής». -62- υποθέσεις του Ν. «περί Ναρκωτικών».

υποθέσεις του Ν. «περί Ναρκωτικών». -41- υποθέσεις του Ν. «περί Όπλων».

υποθέσεις του Ν. «περί Όπλων». -1- υπόθεση περί πορνογραφίας ανηλίκων.

υπόθεση περί πορνογραφίας ανηλίκων. -195-υποθέσεις για λοιπά αδικήματα Π.Κ.

Εξαρθρώθηκαν :

– 2- Εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν κλοπές σε Χανιά και Ηράκλειο.

Εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν κλοπές σε Χανιά και Ηράκλειο. -2 –Εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Ρέθυμνο και Λασίθι.

Κατασχέθηκαν :

Κάνναβη: – 14.340,01 γραμμάρια-

Δενδρύλλια κάνναβης -842-

Σπόροι κάνναβης: -44-

Ηρωίνη: – 1 γραμμάριο-

Κοκαΐνη: – 123 γραμμάρια-

Ναρκωτικά χάπια (HIPNOSEDON, VULBEGAL) : -16-

Φαρμακευτικά σκευάσματα (κάψουλες, αμπούλες, ταμπλέτες, φιαλίδια): -22-

Τσιγαριλίκια: -62-

Λοιπές ουσίες: -2,6 γραμμάρια λευκή σκόνη, 1 βάζο 800 γραμμαρίων με ελαιόλαδο και τμήματα δενδρυλλίου κάνναβης και 1 γραμμάριο ( MDMA ) –

Πιστόλια: – 5 –

Περίστροφα: – 4 –

Κυνηγετικά όπλα: – 71 –

Καλάσνικοφ: – 1 –

Πολεμικά όπλα: – 1 –

Υποπολυβόλα: – 2 –

Αεροβόλα: – 3 –

Πιστόλια- περίστροφα κρότου- αερίου: -2-

Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων: – 1 –

Πλήρη φυσίγγια: -2.371-

Γεμιστήρες: – 20 –

Βεγγαλικά- κροτίδες- παιδικά αθύρματα: – 11 –

Βλήματα- οβίδες: – 2 –

Τρίφτες: – 3 –

Ζυγαριές ακριβείας: -13-

Μαχαίρια- Ξιφολόγχες – ξίφη-στιλέτα-μπαλτάς: -44-

Σιδερογροθιές- Ράβδοι : -4-

Ξύλινοι- μεταλλικοί λοστοί: -2-

Φιαλίδια εκτόξευσης χημικής ουσίας: -1-

Συσκευές ανίχνευσης μετάλλων: -1-

Πλαστά χαρτονομίσματα (σε αριθμό): -20-

Πλαστά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες οδηγήσεως, άδειες παραμονής) : -36-

Κινητά τηλέφωνα: -30-

Πακέτα λαθραία τσιγάρα: – 36 –

Οχήματα: -15-

Χρηματικό ποσό: – 10.705 ευρώ –

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: -1-

Κάμερες ασφαλείας: -1-

Είδη παρεμπορίου: -583-

Κλαπέντα- ανευρεθέντα οχήματα, μοτ/τα: -19-

Σημαντικά Δελτία Τύπου

Εξιχνιάστηκαν -11- περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα στα Χανιά. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Αφαίρεσε χρήματα και αντικείμενα συνολικής αξίας σχεδόν -16.000- ευρώ και προσωπικά έγγραφα. (Δελτίο Τύπου 02.09.2026)

Συνελήφθη -1- ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν πολεμικό όπλο τύπου kalasnikof, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο, 2 γεμιστήρες και φυσίγγια. (Δελτίο Τύπου 03.09.2026)

Εξιχνιάστηκαν -14- περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν -3- ανήλικοι ημεδαποί ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμα ένας. Αφαίρεσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά πατίνια και μπαταρίες αυτοκινήτων. Επιπλέον συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. (Δελτίο Τύπου 04.09.2026)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών και διακεκριμένων κλοπών με το πρόσχημα του λογιστή. Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί μέλη της ομάδας ενώ εξιχνιάστηκαν -3- περιπτώσεις απάτης. Απέσπασαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις -30.000- ευρώ. (Δελτίο Τύπου 05.09.2026)

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι. Κατασχέθηκαν -55- φιξάκια κοκαΐνης, σχεδόν -350- γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό 3.640 ευρώ. (Δελτίο Τύπου 10.09.2026)

Συνελήφθη ένας ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι. Κατασχέθηκαν -560- γραμμάρια κάνναβης, ποσότητα κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό 1.005 ευρώ. (Δελτίο Τύπου 10.09.2026)

Συνελήφθη -1- ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο. Κατασχέθηκαν -1- πολεμικό όπλο τύπου Kalashnikov, -2- υποπολυβόλα, πιστόλι, περίστροφο, -5- γεμιστήρες και φυσίγγια και ξιφολόγχες . (Δελτίο Τύπου 18.09.2026)

Συνελήφθησαν –10– άτομα για εγκληματική ομάδα και τα κατά περίπτωση αδικήματα παραβάσεων νομοθεσίας περί Ναρκωτικών, όπλων, αλλοδαπών, απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, περί φοροδιαφυγής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στο Ρέθυμνο. Κατασχέθηκαν –11– δενδρύλλια κάνναβης –995– γραμμάρια κάνναβη, χρηματικό ποσό –1.850– ευρώ, –3– μαχαίρια, –2– ζυγαριές και -18 -κινητά τηλέφωνα. Επίσης κατασχέθηκαν -8 οχήματα και –1- μηχάνημα έργων. (Δελτίο Τύπου 20.09.2026)

Εξιχνιάσθηκαν -2- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο. Με το πρόσχημα είτε υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα άνω των 1.500 ευρώ. Ταυτοποιήθηκε -1- ημεδαπός που είχε το ρόλο εισπράκτορα. (Δελτίο Τύπου 21.09.2026)

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -3- όπλα, -550- φυσίγγια, -4- γεμιστήρες, -82- κάλυκες και διόπτρα. (Δελτίο Τύπου 22.09.2026)

Συνελήφθη ημεδαπός έγκλειστος σωφρονιστικού καταστήματος, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών – καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Βρέθηκαν και εκριζώθηκαν -35- δενδρύλλια κάνναβης και τμήματα νωπών κλώνων από δενδρύλλια κάνναβης συνολικού βάρους άνω των -11- κιλών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά στο Κατάστημα Κράτησης. (Δελτίο Τύπου 24.09.2026)

Εξιχνιάστηκαν -9- περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία στα Χανιά. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη ένας αλλοδαπός για διακεκριμένες υποθέσεις κλοπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Αφαίρεσε χρηματικό ποσό -5.100- ευρώ, αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα. (Δελτίο Τύπου25.09.2026)

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη αλλοδαπός για εγκληματική οργάνωση την καλλιέργεια της φυτείας κάνναβης με –770– δενδρύλλια, που είχε εντοπισθεί στα Χανιά. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. (Δελτίο Τύπου 30.09.2026)