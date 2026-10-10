Ξεκίνησε η αποστακτική περίοδος από 1η Οκτωβρίου και η λειτουργία του και το γραφείο που συστήνει κάθε τέτοια περίοδο ο Σύλλογος Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου. Το γραφείο βρίσκεται στο περίπτερο πίσω από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, στην παλιά προβλήτα του λιμανιού. Η αποστακτική περίοδος ξεκινά 1η Οκτωβρίου στις πεδινές περιοχές, την 15η Οκτωβρίου στις ημιορεινές περιοχές και την 1η Νοεμβρίου στην ορεινή ζώνη, με αντίστοιχη διάρκεια 2 μηνών για κάθε περίοδο.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Συλλόγου, Δημ. Μπρόκος, μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την οργάνωση του σωματείου με σκοπό τη στήριξη των μελών ώστε να συνεχίζουν την παραδοσιακή αυτή πρακτική απόσταξης για την παραγωγή της ρακής που είναι εδώ και αιώνες δεμένη με την κρητική παράδοση και αγροτική ζωή του νησιού. Αλλά και τη διευκόλυνσή τους σε πιο πρακτικά θέματα που αφορούν τη γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης και συναλλαγής με τα υπουργεία και τα Τελωνεία.

Τα γραφεία του Συλλόγου για την εξυπηρέτηση των μελών θα λειτουργήσουν στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία -όπου αντίστοιχα και οι έδρες των Τελωνείων του νομού. Ήδη ορισμένοι παραγωγοί έχουν εκδώσει μερικές άδειες και ξεκίνησαν τα καζανέματα… Εξάλλου ο καιρός της τελευταίας εβδομάδας, με τις σχετικά χαμηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες για την εποχή ευνόησαν τη διαδικασία ζύμωσης των στέμφυλων και διαμόρφωσαν και ιδανικές συνθήκες για «ζεστές» φιλικές μαζώξεις γύρω από τα καζάνια.

Μειωμένο τέλος

Περίπου 400 αριθμούν τα μέλη του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς στο Ν. Λασιθίου. Λιγότεροι από τους μισούς υπολογίζονται οι ενεργοί, οι οποίοι εξακολουθούν και ασχολούνται με την παραδοσιακή αυτή δραστηριότητα. Ενδεικτικός είναι και ο αριθμός που συμμετείχε στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του σωματείου, όπου ψήφισαν.

Όπως είπε ο κ. Μπρόκος το Δ.Σ. του σωματείου αποφάσισε να μειώσει από 10 σε 8 ευρώ το τέλος που πληρώνει ο καζανάρης στο Σύλλογο για τη διαδικασία αίτησης και κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας απόσταξης. Η διαδικασία είναι η ίδια με την περυσινή, χωρίς αλλαγές.

Η παραγωγή

Η παραγωγή σταφυλιών στις ζώνες Σητείας και Μεραμβέλου είναι περίπου κατά 60% – 70% αυξημένη σε σύγκριση με την περυσινή, άρα αναμένεται και αυξημένη παραγωγή ρακής.

Εκτιμάται όμως ότι η παραγωγή σταφυλιών στις ορεινές, οψιμότερες περιοχές, όπως στα Οροπέδια Λασιθίου και Καθαρού, λόγω των ραγδαίων, πολυήμερων βροχοπτώσεων θα έχει υποστεί αν όχι ολική καταστροφή, πολύ μεγάλες απώλειες. Θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να υπάρξουν αποζημιώσεις στους πληγέντες, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποσταγματοποιών.

Γραφειοκρατία

Ο πρόεδρος απηύθυνε πρόσκληση προς όλους τους παραδοσιακούς αποσταγματοποιούς του νομού και ειδικά όσοι έχουν καζάνια σε αδράνεια, να δραστηριοποιηθούν, να κάνουν τη διαδικασία μέσω του γραφείου του Συλλόγου και να λάβουν άδεια απόσταξης.

Όπως εξήγησε ο κ. Μπρόκος, η γραφειοκρατία, όμως απωθεί αρκετούς να μπουν στη διαδικασία αυτή. Μέχρι και πρόπερσι ο παραγωγός έπαιρνε την άδεια απόσταξης από το Τελωνείο αυθημερόν. Τώρα η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με κατάθεση όλων των δικαιολογητικών μέσω «gov». Ο έλεγχος γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και από εκεί επιστρέφουν στα κατά τόπους Τελωνεία, για τον υπολογισμό του φόρου που θα πληρωθεί από τον αποσταγματοποιό και να λάβει την άδεια. Απαιτείται δηλ. περίπου τριήμερο…

Γι’ αυτό και όσοι προγραμματίζουν να στήσουν καζάνι συγκεκριμένη ημέρα, θα πρέπει τρεις μέρες νωρίτερα να απευθυνθούν στα γραφεία εξυπηρέτησης του Συλλόγου, για να κάνουν την διαδικασία αδειοδότησης. Αφού λάβουν την άδεια προσκομίζουν στο Τελωνείο και τον άμβυκα για αποσφράγιση και πρέπει να προσέξουν πολύ γιατί οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί σ’ αυτό το θέμα, τόνισε ο κ. Μπρόκος.

Οι παραδοσιακοί αποσταγματοποιοί δεν θα πρέπει να αποθαρρύνονται και να παραδοθούν, εξ αιτίας των «εμποδίων» και της γραφειοκρατίας που συστηματικά αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, προκειμένου να τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν αυτή την πατροπαράδοτη δραστηριότητα, εκχωρώντας το παραδοσιακό αυτό προϊόν στην βιομηχανική ποτοποιϊα, δήλωσε κ. Μπρόκος.

Επεσήμανε ότι, παρατηρείται το φαινόμενο, ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι και λιγότερο εξοικειωμένοι με τη γραφειοκρατία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να εγκαταλείπουν γι’ αυτούς τους λόγους. Θα πρέπει να αντισταθούν και να επιμείνουν, όσοι διαθέτουν άδειες και τον εξοπλισμό.

Τα καζανέματα και η πολιτιστική τους αξία

Η παραδοσιακή απόσταξη ρακής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κρητική παράδοση, αφορά επεξεργασία και αξιοποίηση προϊόντος παραδοσιακής καλλιέργειας αμπελιού που μας παραδόθηκε από τη μινωική περίοδο. Ως διαδικασία τα «καζανέματα» είναι συνδεδεμένα με την κοινωνική ζωή, με μαζώξεις όπου μετατρέπονται σε γαστρονομική και μουσική πανδαισία, ενισχύοντας φιλικούς και κοινωνικούς δεσμούς.

Για τους ξένους επισκέπτες του τόπου μας, που έχουν την τύχη να παρευρεθούν σε «καζάνι», αποτελεί αξέχαστη εμπειρία, είπε ο κ. Μπρόκος, πιστός στον κοινό στόχο του κλάδου, που έχει θέσει ως πρόταγμα, την προστασία της παράδοσης και ανάδειξη των εθίμων και της ιστορίας του τόπου μας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ