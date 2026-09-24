Σχετικά με την απάντηση του συνηγόρου θέλουμε να κάνουμε γνωστό ότι:

O συνήγορος του πολίτη, εκ του αποτελέσματος δεν είναι για να συνδράμει στον πολίτη. Και συνειδητοποιούμε ότι στερούνται ηθικής, ήθους, ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης και έχουν πλήρη άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας. Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Προδοσία.

Δηλώνουμε ότι:

Εμείς σαν Έλληνες επιλέγουμε το φως.

Επιλέγουμε να ζήσει η κατσίκα του γείτονα, και θέλουμε να ζήσει και η δική μας, και όλοι να κάνουμε «καλιμεντο», για το καλό της Ελληνικής κοινωνίας και του Κράτους εν τέλει.

Όχι λοιπόν δεν κάνουμε καταγγελία σε κανένα συμπολίτη μας, αλλά λυπούμαστε για την κατάντια και την παρακμή πού βιώνουμε εν έτει 2026.

Βιώνει κανένας από τους αρμοδίους υπευθύνους τον πόνο μας, τον πόνο της κοινωνίας;

Νόμος εν ισχύ να μην εφαρμόζεται. Γιατί;

Διαφορετικά κάνετε μεταβατική χρονική ρύθμιση με περίοδο (30 χρόνια), αρκετά έτσι ώστε να διασφαλισθεί η Ασφάλεια Δικαίου και η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικουμένου.

Έτος αναφοράς για την αναγνώριση των δρόμων το 2011.

Πιστεύουμε στην Ελλάδα και στους Έλληνες και στο Κράτος Δικαίου.

Μη παρακαλώ σας μη…

Παρακαλώ πράξετε με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση, τα μαθηματικά, την μελέτη επαγγελματικού κινδύνου και την ατομική ευθύνη.

Μετά μεγάλης λύπης μου και απογοήτευσης.

Τίτος Κάββαλος

Εκπρόσωπος επικοινωνίας τριάντα τριών ιδιοκτητών ακινήτων στο χωριό Σείσι Τ.Κ Βραχάσιου Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.

[email protected]

Μας υπενθυμίζω: Λυκούργος (390–324 π.Χ.) λόγο του «Κατά Λεωκράτους»:

«Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἀδικημάτων ὑστέρας δεῖ τετάχθαι τὰς τιμωρίας, προδοσίας δὲ καὶ δήμου καταλύσεως προτέρας.»

Σε ελεύθερη μετάφραση:

«Για τα άλλα αδικήματα η τιμωρία πρέπει να έρχεται μετά την τέλεσή τους, για την προδοσία όμως και την κατάλυση του πολιτεύματος πρέπει να προηγείται, να δρα κανείς προληπτικά και άμεσα, πριν καταστραφεί η χώρα»……..(και) ο νοών νοείτω.

* Ο Αριθμός πρωτοκόλλου αναφοράς στο υπουργείο εσωτερικών, για την εκτός σχεδίου δόμηση: Απάντηση από Συνήγορο του Πολίτη είναι: 51837 στης 21/09/2026, Με τίτλο: Εκτός σχεδίου δόμηση: προδοσία και την επισυναπτόμενη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.