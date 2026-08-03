Ένα πρωτοφανές κουβάρι διεθνούς τρομοκρατίας, σκοτεινών χρηματοδοτικών δικτύων και τοπικών πολιτικών αντιπαραθέσεων ξετυλίγεται τον τελευταίο καιρό «κάτω από τη μύτη μας», αγγίζοντας το φιλήσυχο Λασίθι των διακοπών.

Η πρόσφατη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο, με τη βαρύτατη κατηγορία της συμμετοχής στη Χαμάς και του τρομοκρατικού χτυπήματος σε κρουαζιερόπλοιο, επανέρχεται στην επικαιρότητα μέσα από ρεπορτάζ αθηναϊκής εφημερίδας που υποστηρίζει πως η σύλληψη του Παλαιστινίου έχει σημάνει γενικό συναγερμό στις διωκτικές αρχές. Η υπόθεση δεν έκλεισε στη σύλληψη που έγινε σε στενό τοπικό επίπεδο και αποκαλύφθηκε στη συνέχεια από την Αθήνα. Αλλά έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Με εντολή του επικεφαλής, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Αρχή, σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την ΕΥΠ, αναζητά τα ίχνη ενός ποσού 10.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε ο κατηγορούμενος.

Το Δίκτυο “Hawala” και οι ύποπτες συναλλαγές

Οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται πλέον στους δαιδαλώδεις διαδρόμους της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διερευνώντας το ενδεχόμενο μεταφοράς μετρητών μέσω του συστήματος “Hawala”. Πρόκειται για ένα δίκτυο έμπιστων διαμεσολαβητών που δρουν συχνά πίσω από “βιτρίνες” νομιμοφανών επιχειρήσεων, παρακάμπτοντας πλήρως το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, μπαίνουν στο στόχαστρο τακτικές διάσπασης ποσών (Smurfing), όπου μικρά χρηματικά ποσά, εσκεμμένα κάτω των 1.000 ευρώ, αποστέλλονται συστηματικά προς περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως η Μέση Ανατολή, για να μην ενεργοποιηθούν οι συναγερμοί των τραπεζών.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατία», ο πρόεδρος της Αρχής έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεκάδες πρόσωπα βρίσκονται υπό συστηματική έρευνα στη χώρα μας, ενώ εκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευτεί. Παρά τους ισχυρισμούς του συνηγόρου υπεράσπισης του 37χρονου Παλαιστινίου περί «εξιλαστήριου θύματος» σε μια υπόθεση με κενά, οι διαπιστωμένες επαφές του με άλλους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο ενισχύουν τις υποψίες για ένα ευρύτερο δίκτυο, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία και στις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές.

Ο αντίκτυπος στον τουρισμό του Λασιθίου

Η ανάφλεξη αυτή έχει άμεσο και απτό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Ο Άγιος Νικόλαος, ένας κατεξοχήν τουριστικός προορισμός, είδε το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», που μεταφέρει Ισραηλινούς επισκέπτες, να ακυρώνει την άφιξή του εξαιτίας του τεταμένου κλίματος και των αντιδράσεων που είχαν σημειωθεί νωρίτερα και με την σύλληψη του Παλαιστινίου για τον οποίο, τα αθηναϊκά ΜΜΕ, ακόμα και κρατικά, έκαναν λόγο για πρόθεση πρόκλησης τρομοκρατικής επίθεσης σε κρουαζιερόπλοιο.

Μια μερίδα της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματικών φορέων παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό και καταλαβαίνει ότι οι όποιες προσπάθειες γίνονται για την προσέλκυση κρουαζιέρας κινδυνεύουν να ακυρωθούν, αφήνοντας στην περιοχή τον άδικο χαρακτηρισμό της «αφιλόξενης» και «ανεπαρκούς».

Η αναζήτηση εναλλακτικών λιμανιών, όπως αυτό της Σητείας, μετέφερε την ένταση ανατολικότερα, πυροδοτώντας κι εκεί μια οξεία αντιπαράθεση. Η Δημοτική Αρχή Σητείας, μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις της, ζητά ενότητα και επιμονή για τη διεκδίκηση μεριδίου στον τουρισμό, στηλιτεύοντας τις διαμαρτυρίες.

Στον αντίποδα, η «Πρωτοβουλία για τη Γάζα (Σητείας)» απαντά με μια εξαιρετικά σκληρή ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τον Δήμο για διχαστικό λόγο που στοχοποιεί τους πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν σε ειρηνική διαμαρτυρία. Η Πρωτοβουλία λέει πως η αντίθεσή της αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη προσέγγιση, λόγω ισραηλινών πολεμιστών.

Γεωπολιτική ρευστότητα και επενδυτικό ενδιαφέρον

Όλη αυτή η αναταραχή εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και ρευστή χρονική συγκυρία για ολόκληρη την περιοχή. Η Κρήτη, και ειδικότερα ο νομός Λασιθίου, αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς και σημείο αναφοράς για Ισραηλινούς πολίτες και επιχειρηματίες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώνεται έμπρακτα με μαζικές αγορές γης, εξαγορές ακινήτων, απόκτηση παραθεριστικών ή προσωρινών κατοικιών, αλλά και με την ανάπτυξη έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς του τουρισμού και της ανάπτυξης γης. Η διασταύρωση αυτού του δυναμικού επενδυτικού κύματος με τις γεωπολιτικές αναταράξεις της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί ένα ιδιαιτέρως εύθραυστο περιβάλλον. Η τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές καλούνται πλέον να διατηρήσουν λεπτές ισορροπίες, διασφαλίζοντας την αίσθηση ασφάλειας ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που αναδύονται από τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι πλέον προφανές πως η ανατολική Κρήτη καλείται να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη συνθήκη. Η ανάγκη για τουριστική και οικονομική ανάπτυξη διασταυρώνεται βίαια με τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τον φόβο της τρομοκρατίας και τις έντονες ανθρωπιστικές ευαισθησίες μέρους της κοινωνίας, συνθέτοντας ένα πιεστικό παζλ το οποίο για πρώτη φορά διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο και απαιτεί νηφάλια διαχείριση.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ