Μια σημαντική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον χορό ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, επικοινωνίας και συμπερίληψης ατόμων με αναπηρία θα φιλοξενηθεί στον Άγιο Νικόλαο, από σήμερα, Πέμπτη 19, έως και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το εργαστήριο χοροκινητικής ενδυνάμωσης, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συμπεριληπτικού καλλιτεχνικού προγράμματος «IN HARMONIA», με τη συνεργασία της Ένωσης Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Μεραμπέλλου.

Το πρόγραμμα, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, συνδυάζει στοιχεία χορού, χοροθεραπείας και λογοθεραπείας και υλοποιείται σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, επιδιώκοντας να διευρύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό.

Μέσα από βιωματικές χορευτικές πρακτικές και συλλογικές δημιουργικές διαδικασίες, φέρνει σε επαφή επαγγελματίες καλλιτέχνες, εκπαιδευτές και άτομα με αναπηρία, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο σώμα ως φορέα καλλιτεχνικής έκφρασης, ανεξάρτητα από τις δυνατότητες ή τους περιορισμούς του.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, στις 19, 20 και 21/11, από τις 17.30 έως τις 20.00.

Μια προσπάθεια με προοπτική συνέχειας

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, η αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Μεραμπέλλου κ. Μαρία Σπαθαράκη, στάθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης δράσης, η οποία απευθύνεται σε άτομα με ορατές και αόρατες αναπηρίες.

Όπως εξήγησε, η Ένωση συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση του εργαστηρίου, επιδιώκοντας παράλληλα να αναπτύξει μια σταθερότερη συνεργασία με την «Αόρατη ΑΜΚΕ», που υλοποιεί το πρόγραμμα. «Έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών δράσεων για την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προσαρμογή των εργαστηρίων στις ανάγκες των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την κ. Σπαθαράκη, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη συμμετοχή της ίδιας ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, με σκοπό να παρουσιαστεί ένα κοινό δημιουργικό αποτέλεσμα την Κυριακή.

Ωστόσο, οι δυσκολίες μετακίνησης των παιδιών, αλλά και τα διαφορετικά καθημερινά προγράμματα των οικογενειών, οδήγησαν σε μια πιο ευέλικτη οργάνωση. «Είπαμε ας γίνεται κάθε μέρα και ας μην είναι η ίδια ομάδα», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν και να δραστηριοποιηθούν.

Επομένως, η πραγματοποίηση μιας κοινής παρουσίασης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των εργαστηρίων και τη δυνατότητα των συμμετεχόντων να διαμορφώσουν ένα συλλογικό αποτέλεσμα.

Ήδη, όπως ανέφερε, έχουν καταγραφεί οι πρώτες συμμετοχές.

Η κ. Σπαθαράκη διευκρίνισε ότι η είσοδος των συμμετεχόντων θα γίνεται αποκλειστικά από την πλαϊνή είσοδο του σχολείου και όχι από την κεντρική.

Στόχος η ουσιαστική πρόσβαση στον πολιτισμό

Το «IN HARMONIA» δεν περιορίζεται στην πραγματοποίηση χορευτικών εργαστηρίων, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πιο ουσιαστική και διαρκή παρουσία των ατόμων με αναπηρία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Στους βασικούς στόχους του περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και διάδοση συμπεριληπτικών χορευτικών πρακτικών, η ενίσχυση της επαγγελματικής παρουσίας καλλιτεχνών με αναπηρία, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε χορογράφους, εκπαιδευτές και επαγγελματίες του χορού.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής ζωής μέσα από ανοιχτές παραστάσεις, η δημιουργία ενημερωτικού υλικού με πρακτικές συμπερίληψης και η ανάπτυξη συνεργασιών που θα μπορούν να συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η δράση απευθύνεται πρωτίστως σε άτομα με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις αόρατες αναπηρίες, αλλά και σε επαγγελματίες του χορού και στο ευρύτερο κοινό.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Μεραμπέλλου προσδοκά όχι μόνο να προσφέρει μια διαφορετική δημιουργική εμπειρία στα μέλη της, αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες, αντίστοιχες συμπεριληπτικές καλλιτεχνικές δράσεις στο Μεραμπέλλο.

NIKOΣ ΣΓΟΥΡΟΣ