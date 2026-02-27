Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου ενημερώνει ότι, κατόπιν των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την 16η και 17η Φεβρουαρίου 2026, αναδείχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή των συναδέλφων υπήρξε ιδιαίτερα μαζική και συγκινητική, καθώς στην εκλογική διαδικασία έλαβαν μέρος 253 συνάδελφοι σε σύνολο 259 εγγεγραμμένων μελών, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενότητας και ενδιαφέροντος για τα συλλογικά ζητήματα του κλάδου.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συνεδρίασής του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ

Γενικός Γραμματέας : ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος

Α’ Αντιπρόεδρος : ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος

Β’ Αντιπρόεδρος : ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ

Ταμίας : ΠΑΘΙΑΚΗΣ Γεώργιος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας : ΠΑΜΠΟΥΧΤΙΔΗΣ Μιχαήλ

Οργανωτικός Γραμματέας : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους για τη μαζική συμμετοχή και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν και δεσμεύεται να συνεχίσει με υπευθυνότητα, διαφάνεια και αγωνιστικότητα την προάσπιση των εργασιακών, θεσμικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των αστυνομικών υπαλλήλων του Νομού Λασιθίου.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ