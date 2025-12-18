Μετά από κλήση πολίτη για 3 νεκρές γάτες στο Σίσι Αγίου Νικολάου, ο Γιώργος Χωραφάς με τη Νέση πραγματοποίησαν αυτοψία χθες 17/12/2025. Για το περιστατικό είχε ήδη ενημερωθεί το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης και είχε παραλάβει τα νεκρά ζώα, σύμφωνα με τον καταγγέλοντα. Η Ομάδα Ανίχνευσης της Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου εντόπισε ακόμα μια νεκρή γάτα, πιθανά δηλητηριασμένη, η οποία ήταν σκεπασμένη με ένα πλαστικό τελάρο.

Στην περιοχή δεν βρέθηκε κάποιο άλλο ύποπτο εύρημα.

Τον Γιώργο και τη Νέση συνόδευσε ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας κ. Κώστας Κουμπανάκης.

LIGE Against Poison Crete