Από τον ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών και συντήρηση στο δίκτυο, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 19Αυγούστου.

Οι ώρες και οι περιοχές της διακοπής διαμορφώνονται ως εξής:

Από τις 07:30 έως τις 09:30:

Στις περιοχές Επάνω και Κάτω Μιλάτο, Καλαρήτης, Κουνάλι, Τσαμπί, Άγιος Αντώνιος, Ανώγεια

Σημειώνεται ότι η επανατροφοδότηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και πριν από την προγραμματισμένη ώρα, γι’ αυτό οι καταναλωτές παρακαλούνται να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ