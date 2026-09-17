Η κατάσταση στον ΒΟΑΚ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.

Δεν υπάρχει κατανόηση. Δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία. Δεν υπάρχει σεβασμός προς την Κρήτη, τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους

εργαζόμενους και τους εκατομμύρια επισκέπτες του νησιού.

Από τις 20 Μαΐου 2026, συνολικά 27 φορείς της Κρήτης έχουμε αποστείλει τρεις

επιστολές προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο

Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του

Πολίτη, στον Περιφερειάρχη Κρήτης και σε άλλους αρμόδιους θεσμικούς

φορείς.

Στις επιστολές μας περιγράψαμε με σαφήνεια την κατάσταση που επικρατεί στον

ΒΟΑΚ και ζητήσαμε το αυτονόητο:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ – ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του ΒΟΑΚ.

Αντίθετα, είμαστε από εκείνους που τον περιμένουμε και τον στηρίζουμε

περισσότερο από οποιονδήποτε.

Θέλουμε τον δρόμο των ονείρων μας.

Θέλουμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκών προδιαγραφών ΒΟΑΚ.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί η καθημερινότητα της

Κρήτης μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.

Ζητούμε μια διαφορετική προσέγγιση:

Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Συνεννόηση με τους κατασκευαστές.

Έγκαιρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών.

Ορθολογική οργάνωση των εργοταξίων και των κυκλοφοριακών

ρυθμίσεων.

Διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας.

Αυστηρή και καθημερινή επίβλεψη από την Πολιτεία, η οποία είναι ο

εργοδότης του έργου.

Ειδική μέριμνα για την τουριστική περίοδο και τις ανάγκες της Κρήτης.

Αντί για όλα αυτά, βιώνουμε ένα καθημερινό χάος.

Καθυστερήσεις, κυκλοφοριακή ασφυξία, ταλαιπωρία κατοίκων και επισκεπτών,

προβλήματα στις μετακινήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και μια συνολική

εικόνα που δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή

του νησιού.

Η κατάσταση αυτή πλήττει άμεσα τον τουρισμό, την τοπική οικονομία, τους

εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Και το ερώτημα είναι απλό:

ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

Εδώ και μήνες ζητούμε διάλογο.

Εδώ και μήνες ζητούμε συνεργασία.

Εδώ και μήνες ζητούμε να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να βρούμε λύσεις.

Τρεις επιστολές. 27 φορείς. Επανειλημμένες επισημάνσεις.

Και παρ’ όλα αυτά, δεν λάβαμε ουσιαστική απάντηση και, κυρίως, δεν είδαμε

την απαιτούμενη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αυτό πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η Κρήτη δεν είναι εργοτάξιο χωρίς κανόνες.

Είναι ένας ζωντανός τόπος, με κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις,

επισκέπτες και μια οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή

λειτουργία των μετακινήσεων.

Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες.

Δεν θα επιτρέψουμε όμως η κατασκευή του να μετατραπεί σε αιτία

οικονομικής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης του νησιού.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ζητούμε από τον αρμόδιο Υπουργό, την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια Κρήτης και

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους.

Ζητούμε άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, με τη

συμμετοχή των φορέων της Κρήτης και των κατασκευαστών, ώστε να ληφθούν

συγκεκριμένα μέτρα και να υπάρξει πραγματικός συντονισμός.

Παράλληλα, ζητούμε την παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών,

προκειμένου να εξεταστεί εάν από την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο με

τον οποίο πραγματοποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα

προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης.

Δεν ζητούμε να σταματήσει ο ΒΟΑΚ.

Ζητούμε να κατασκευαστεί σωστά.

Δεν ζητούμε το αδύνατο.

Ζητούμε το αυτονόητο: να γίνεται ένα τόσο μεγάλο έργο με σχέδιο,

συντονισμό, επίβλεψη και σεβασμό στην κοινωνία.

Η Κρήτη έχει δείξει υπομονή.

Οι επαγγελματίες έχουν δείξει κατανόηση.

Οι κάτοικοι έχουν υποστεί τεράστια ταλαιπωρία.

Η ανοχή όμως έχει όρια.

**Ο ΒΟΑΚ είναι ο δρόμος των ονείρων μας.

Δεν μπορεί να γίνει ο δρόμος της καταστροφής της καθημερινότητάς μας.

Κρήτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου,

Ένωση Ξενοδόχων Χανίων,

Ένωση Ξενοδόχων Ρεθύμνου,

Ένωση Ξενοδόχων Σητείας,

Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας,

Ένωση Ξενοδόχων Αγίου Νικολάου,

Ενωση Ξενοδόχων Νοτιοδυτικής Κρήτης

Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,

Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,

Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και Δίκυκλων,

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δίκυκλων “ Ηνίοχος ”,

Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Χανίων “

ΑΠΤΕΡΑ ”,

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης,

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων της Π.Ε. Ρεθύμνου,

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας.

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Σητείας(ΕΣΤΙΑ)

Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων Μακρύ

Γιαλού.

Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Ιτάνου.

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης

Σύλλογοι Εστίασης και Καταστημάτων Νομού Ηρακλείου

Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

ΟΕΒΕΝΗ -Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου

Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΕΡΜΗΣ)