Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «Ο Μύσων» καταγγέλλει την απαράδεκτη και αντιφατική ρύθμιση της εγκυκλίου Φ.7/117097/Δ1/8-9-2026 για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές/ντριες -Προϊστάμενοι/ες «αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα».

Το παράδοξο είναι ότι η ίδια εγκύκλιος επικαλείται το άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017 και τον Ν. 4823/2021, σύμφωνα με τα οποία η ανάθεση των τμημάτων πραγματοποιείται με απόφαση και πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, από τη μία η κατανομή των τμημάτων να αποτελεί αρμοδιότητα της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων και από την άλλη μια οριζόντια εγκύκλιος να προκαθορίζει ποιο τμήμα θα αναλάβει υποχρεωτικά η Προϊσταμένη;

Οι Σύλλογοι διδασκόντων δεν είναι διακοσμητικά όργανα.

Κάθε Νηπιαγωγείο έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετική στελέχωση και διαφορετική λειτουργία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε τις πραγματικές παιδαγωγικές και λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας. Δεν μπορεί μια οριζόντια διοικητική οδηγία να ακυρώνει στην πράξη τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. Κι ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί να ζητείται με προφορικές εντολές ή «διευκρινίσεις» η αλλαγή πρακτικών που έχουν ήδη νόμιμα αποφασιστεί.

Πότε θα κάνει διοικητικό έργο η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου;

Η διοίκηση ενός Νηπιαγωγείου απαιτεί καθημερινά χρόνο για οργάνωση, συντονισμό, διοικητικό έργο, επικοινωνία με γονείς και υπηρεσίες, παιδαγωγικό συντονισμό και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Η υποχρεωτική ανάθεση του πρωινού τμήματος περιορίζει την αναγκαία ευελιξία και δυσκολεύει την αποτελεσματική άσκηση του διοικητικού έργου.

Το Π.Δ. 79/2017 δεν καταργείται με μια εγκύκλιο. Μια εγκύκλιος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να παρακάμπτει ή να τροποποιεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο Σύλλογος «Ο Μύσων» καλεί:

– Τη ΔΟΕ να προσφύγει νομικά για την άμεση ανάκληση της υποχρεωτικής ανάθεσης Πρωινού Τμήματος στις Προϊστάμενες

– Τη ΔΙΠΕ Λασιθίου να σεβαστεί τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο

– Τη ΔΟΕ να εκδώσει σαφή απόφαση ώστε μην γίνει καμία αλλαγή ήδη ληφθέντος πρακτικού με προφορικές οδηγίες ή ασαφείς «διευκρινίσεις»

– Κάθε διοικητική οδηγία που αφορά αλλαγή αποφάσεων των σχολικών μονάδων να δίνεται εγγράφως και με σαφή νομική τεκμηρίωση.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Αλεξάκης

Η Γενική Γραμματέας Αγγέλα Ζαχαριάδου