Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλειου Nοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews εξετάζεται από τους γιατρούς η μεταφορά του βρέφους σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Η 18χρονη που έλαβε χθες προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, πήρε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου. Πήρε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί.

Η μητέρα κατά τη σύλληψή της και στο πλαίσιο της προανάκρισης ανέφερε αρχικά ότι το βρέφος έπεσε από ύψος, ωστόσο στην εξέλιξη φέρεται να παραδέχτηκε ότι το χτύπησε. Η ίδια πάντως, φέρεται επίσης να μεγάλωνε μόνη της το μωρό αφού ο πατέρας του παιδιού έχει εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό, όπως αναφέρει το ert news.