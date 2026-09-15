Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Δημοτική Επιτροπή Αθλητισμού εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Νατάσας Παγκάλου, μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού και ενεργού ανθρώπου της αθλητικής κοινότητας του τόπου μας.

Με αφορμή την απώλειά της, η Δημοτική Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για την απώλεια της Νατάσας Παγκάλου

Η Δημοτική Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε έκτακτη συνεδρίασή της, μετά την αναγγελία της πρόωρης απώλειας της Νατάσας Παγκάλου, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και οδύνη για τον θανατο ενός ανθρώπου που ήταν ενεργά και ουσιαστικά παρών στα αθλητικά δρώμενα του τόπου μας.

Η Νατάσα Παγκάλου ήταν μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού και άμεση συνεργάτης μας. Η παρουσία της, η διάθεσή της για προσφορά, οι ιδέες και η αγάπη της για τον αθλητισμό αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της κοινής μας προσπάθειας.

Η απώλειά της μας συγκλονίζει και αφήνει ένα μεγάλο κενό στην αθλητική οικογένεια του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Για τον λόγο αυτό, η Δημοτική Επιτροπή Αθλητισμού αποφάσισε ομόφωνα:

1.Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της Νατάσας Παγκάλου.

2.Να αφιερωθούν στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου οι αθλητικές διοργανώσεις SUP και Cliff Diving, που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου το προσεχές Σαββατοκύριακο.

3.Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της πριν από την έναρξη των παραπάνω αθλητικών διοργανώσεων.

4.Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να δημοσιευθεί στα επίσημα μέσα επικοινωνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η Νατάσα έφυγε πρόωρα, όμως η παρουσία, η προσφορά και η αγάπη της για τον αθλητισμό θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων μας.

Καλό ταξίδι, Νατάσα.

Η μνήμη σου θα είναι πάντα μαζί μας.

Άγιος Νικόλαος, 15 Σεπτεμβρίου 2026

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού

Δήμου Αγίου Νικολάου

Ατσαλάκης Στερεός

Τα μέλη:

Μπελούκας Γεώργιος

Αφορδάκος Κωνσταντίνος

Αγαπητός Δημήτριος

Στεφανάκη Μαρία

Κοκολάκης Αρτέμιος

Χατζηδάκης Ευάγγελος

Βιδάλης Κώστας

Ζαχαρίας Κωνσταντίνος