Mε ευχές για μια καλή, δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Πρωτοπρεσβύτερος της Ενορίας Αγίας Τριάδος π. Βασίλειος Περουλάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν, πέραν της Διευθύντριας Πόπης Δασκαλογιαννάκη και των εκπαιδευτικών, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κ. Νίκος Καμινογιαννάκης, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη, ο επικεφαλής της ελάσσονος δημοτικής μειοψηφίας κ. Χάρης Αλεξάκης, καθώς και η Διευθύντρια του σχολείου κ. Πόπη Δασκαλογιαννάκη.

Μετά την τέλεση του αγιασμού ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, με κοινό τόπο τις ευχές για υγεία, πρόοδο και μια ομαλή σχολική χρονιά.

N.Σ.