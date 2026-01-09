ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 από τις 10:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ.

Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά και να θέσουν υποψηφιότητα, να το δηλώσουν έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο τηλέφωνο 6945899382 ή μέσω μηνύματος στη σελίδα του Συλλόγου.