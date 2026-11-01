Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτσάς «Λατώ», θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1/11/2026 και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα κάτω από την Κοινότητα Κριτσάς.