Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, περιοδεύει στην Κρήτη για να εγκαινιάσει ανακαινισμένα κτίρια, να κόψει κορδέλες και να πανηγυρίσει για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Την ώρα που τα νοσοκομεία του Λασιθίου παλεύουν καθημερινά να παραμείνουν όρθια, ο Υπουργός επιλέγει να πανηγυρίζει μπροστά στις κάμερες.

Κύριε Γεωργιάδη, τα μηχανήματα θέλουν προσωπικό. Τα εργαστήρια θέλουν προσωπικό. Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών θέλουν προσωπικό. Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας θέλουν προσωπικό.

Και εσείς έρχεστε να κόψετε κορδέλες.

Αλήθεια, τι ακριβώς εγκαινιάζετε; Τη δημόσια Υγεία που ενισχύσατε ή τα κτίρια που ανακαινίσατε, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα ποιος θα τα λειτουργήσει;

Γιατί όταν σβήσουν τα φώτα, όταν φύγουν οι κάμερες και τελειώσουν οι πανηγυρικές δηλώσεις, θα παραμείνουν τα ίδια κενά, οι ίδιες ακάλυπτες εφημερίες, οι ίδιες οφειλόμενες άδειες, οι ίδιοι εξαντλημένοι υγειονομικοί.

Και μαζί τους, οι ίδιοι ασθενείς που θα συνεχίσουν να αναζητούν γιατρό, διαθέσιμο χειρουργείο και ασφαλή περίθαλψη.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που δεν χωρά στο κυβερνητικό σας αφήγημα.

Εδώ και χρόνια καταθέτουμε Ερωτήσεις, Αναφορές και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για την κατάσταση των τεσσάρων νοσοκομείων του Λασιθίου. Το Υπουργείο Υγείας, όμως, εξακολουθεί να αποφεύγει την ουσιαστική λογοδοσία. Και σε αυτά οφείλετε να απαντήσετε, κύριε Γεωργιάδη. Όχι με κορδέλες στα εγκαίνια ανακαινισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, αλλά με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το προσωπικό που θα τα λειτουργήσει και για τους ασθενείς που θα εξυπηρετούν.

Στη Βουλή δεν δίνετε απαντήσεις. Στα νοσοκομεία δεν δίνετε προσωπικό. Στις κάμερες, όμως, δίνετε υποσχέσεις και χαμόγελα.

Από το βήμα της Βουλής, κατήγγειλα ότι μόνο στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου οφείλονταν 13.100 ημέρες αδειών και ρεπό στο νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχες εκκρεμότητες υπάρχουν στην Ιεράπετρα και στη Σητεία, με εργαζομένους να περιμένουν τις άδειές τους ακόμη και από το 2019.

Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ. Άνθρωποι που εργάζονται πέρα από τις αντοχές τους, επειδή γνωρίζουν ότι πίσω από κάθε ακάλυπτη βάρδια υπάρχει ένας ασθενής.

Και ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης; Μετακινήσεις, «εντέλλεσθε», προσωρινές συμβάσεις, «μπλοκάκια». Αφαιρείτε προσωπικό από ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο για να καλύψετε το κενό ενός άλλου. Μεταφέρετε το πρόβλημα, αντί να το λύνετε.

Δεν στελεχώνετε το ΕΣΥ. Ανακυκλώνετε την υποστελέχωση. Δεν ενισχύετε τους υγειονομικούς. Εξαντλείτε και τις τελευταίες αντοχές τους.Η ανθρώπινη αντοχή, κ. Γεωργιάδη, δεν είναι οργανική θέση. Και το φιλότιμο των υγειονομικών δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα στελέχωσης.

Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, η μοναδική ΜΕΘ ολόκληρου του Λασιθίου λειτουργεί με μόλις δύο γιατρούς. Και δεν μιλάμε μόνο για χρόνια υποστελέχωση. Αντί για ενίσχυση μιλάμε πλέον για περαιτέρω μείωση μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια της τάξεως του 20%. Η μείωση αφορά γιατρούς, νοσηλευτές, εργαστήρια, ακτινολογικό, τραυματιοφορείς, τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες. Δηλαδή, την ώρα που εγκαινιάζετε νέες υποδομές, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι λιγοστεύουν οι άνθρωποι που καλούνται να τις λειτουργήσουν. Παράλληλα, οι ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εφημεριακή κάλυψη και στη χειρουργική δραστηριότητα. Έχουν καταγραφεί ημέρες κατά τις οποίες δεν υπήρχε εφημερεύων αναισθησιολόγος σε κανένα νοσοκομείο του νομού, ενώ στον ίδιο τον Άγιο Νικόλαο υπήρξαν κενά τόσο στην αναισθησιολογική όσο και στην ακτινολογική κάλυψη.

Η κατάσταση έφτασε στο σημείο η Χειρουργική Κλινική να αποφασίσει την αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη ευθύνης» απέναντι στους ασθενείς και στο εξαντλημένο προσωπικό. Η πλήρης αποκατάσταση της επιχειρησιακής λειτουργίας της εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι έχουν συσσωρεύσει χιλιάδες οφειλόμενες ημέρες αδειών και ρεπό, ενώ παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες σχετικά με τη στατική επάρκεια των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αυτό είναι το νοσοκομείο στο οποίο θέλετε να παρουσιάσετε τις ανακαινίσεις ως απόδειξη επιτυχίας;

Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, η υποστελέχωση έχει προσλάβει χαρακτηριστικά μόνιμης λειτουργικής κρίσης. Σε επιμέρους κατηγορίες προσωπικού η κάλυψη των οργανικών θέσεων δεν ξεπερνά το 50%, ενώ κρίσιμες ειδικότητες, όπως η Παθολογία, η Αναισθησιολογία και η Καρδιολογία, αντιμετωπίζουν σοβαρά κενά εφημεριακής κάλυψης.

Φτάσαμε στο σημείο να εφημερεύει χειρουργός χωρίς αναισθησιολόγο. Ένα επείγον περιστατικό μπορεί να ανατρέψει ολόκληρο τον προγραμματισμό των χειρουργείων, ενώ ασθενείς που χρειάζονται εντατική νοσηλεία διακομίζονται στον Άγιο Νικόλαο. Και όλα αυτά σε μια περιοχή που δέχεται πρόσθετη υγειονομική πίεση από τις αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις.

Στο Νοσοκομείο Σητείας, η χρόνια έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και η αδυναμία πλήρους εφημεριακής κάλυψης δημιουργούν ένα διαρκές καθεστώς ανασφάλειας. Οι κάτοικοι μιας από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης αναγκάζονται να εξαρτούν την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες υγείας από τη δυνατότητα διακομιδής σε άλλα νοσοκομεία.

Στο Νοσοκομείο Νεάπολης, η Παθολογική Κλινική έχει αντιμετωπίσει πολυήμερες διακοπές λειτουργίας, ενώ πάγιες ανάγκες εξακολουθούν να καλύπτονται με προσωρινές συμβάσεις και «μπλοκάκια». Και όλα αυτά ενώ η περιοχή καλείται να ανταποκριθεί σε πρόσθετες υγειονομικές ανάγκες που συνδέονται με τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Στην ίδια εξίσωση εξάντλησης βρίσκεται και το ΕΚΑΒ. Οι διαρκείς διακομιδές, οι μεγάλες αποστάσεις και η αδυναμία των νοσοκομείων να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα περιστατικά μεταφέρουν την πίεση στους διασώστες και στα πληρώματα των ασθενοφόρων. Όταν ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να καλύψει ένα περιστατικό, το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται. Μεταφέρεται στο επόμενο νοσοκομείο, στον επόμενο γιατρό, στον επόμενο εξαντλημένο εργαζόμενο.

Έτσι λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ στο Λασίθι: με διαρκή μεταφορά των ελλείψεων και του βάρους στους εργαζομένους και στους ασθενείς.

Παράλληλα, το Λασίθι εξακολουθεί να στερείται Ψυχιατρικής Κλινικής με δυνατότητα νοσηλείας, παρά τη σχετική απόφαση από το 2016. Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Νεάπολης παραμένει μια διαχρονική εκκρεμότητα, ενώ για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μακρύ Γιαλού ο ίδιος ο Υπουργός αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη στη Βουλή για τις καθυστερήσεις και τις κυβερνητικές εξαγγελίες που δεν υλοποιήθηκαν.

Και τώρα έρχεται να μας μιλήσει για αναβάθμιση του ΕΣΥ;

Ποιο είναι, όμως, τελικά το σχέδιο της κυβέρνησης για το δημόσιο ΕΣΥ; Να ανακαινίζονται νοσοκομειακές υποδομές με ευρωπαϊκούς πόρους και χρήματα των φορολογουμένων, ενώ την ίδια στιγμή οι δημόσιες υπηρεσίες αποδυναμώνονται και ολοένα περισσότεροι πολίτες αναγκάζονται να αναζητούν περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα;

Η συστηματική απαξίωση των δημόσιων νοσοκομείων δημιουργεί εύλογη ανησυχία για το μέλλον τους. Ποιος εγγυάται ότι υποδομές που σήμερα αναβαθμίζονται με δημόσιο χρήμα δεν θα βρεθούν αύριο στο επίκεντρο σχεδίων ιδιωτικής εκμετάλλευσης, εάν το κράτος συνεχίσει να αποσύρεται από την ουσιαστική στελέχωση και λειτουργία τους;

Κύριε Γεωργιάδη, η δημόσια Υγεία δεν μετριέται με κορδέλες, φωτογραφίες και δελτία Τύπου. Μετριέται με το αν υπάρχει γιατρός στην εφημερία. Με το αν πραγματοποιείται ένα χειρουργείο. Με το αν υπάρχει διαθέσιμη ΜΕΘ. Με το αν ένας νοσηλευτής μπορεί επιτέλους να πάρει την άδεια που δικαιούται.

Όταν σβήσουν τα φώτα των εγκαινίων, εσείς θα έχετε τις φωτογραφίες σας.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Λασιθίου θα εξακολουθούν να μετρούν ώρες εξάντλησης. Τα νοσοκομεία θα εξακολουθούν να μετρούν κενές θέσεις. Και οι ασθενείς θα εξακολουθούν να μετρούν χιλιόμετρα μέχρι να βρουν περίθαλψη.

Αυτό είναι το πραγματικό αποτέλεσμα της πολιτικής σας στο Λασίθι. Και γι’ αυτό οφείλετε απαντήσεις, όχι άλλα εγκαίνια.