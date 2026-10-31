Αυξημένος αναμένεται να είναι φέτος ο προϋπολογισμός για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο στον Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς οι ανάγκες για τον στολισμό δεν περιορίζονται μόνο στην προμήθεια νέων διακοσμητικών, αλλά περιλαμβάνουν και σημαντικές δαπάνες για την τοποθέτηση και την αποξήλωσή τους.

Ο σχεδιασμός αφορά τον Άγιο Νικόλαο, τη Νεάπολη και τις κοινότητες του Δήμου, με στόχο να δημιουργηθεί εορταστική ατμόσφαιρα σε ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαία η ανανέωση του διαθέσιμου εξοπλισμού, καθώς την περασμένη χρονιά δεν είχαν πραγματοποιηθεί πρόσθετες αγορές χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών. Έτσι, φέτος προβλέπεται να διατεθούν περισσότερα χρήματα τόσο για την ενίσχυση και ανανέωση του στολισμού όσο και για τις εργασίες που απαιτούνται, προκειμένου οι πόλεις και τα χωριά του Δήμου να αποκτήσουν την εορταστική εικόνα των Χριστουγέννων.