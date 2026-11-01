Αλλεργικές δερματίτιδες, ακμή, δυσχρωμίες, ακόμη και ήπια χημικά εγκαύματα βλέπουν οι δερματολόγοι σε ανθρώπους που ακολουθούν συμβουλές περιποίησης από βίντεο στα social media. Πίσω από τις υποσχέσεις για τέλειο δέρμα, συχνά, βρίσκονται συνδυασμοί επτά ή οκτώ προϊόντων, χωρίς αναφορά στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες κάθε προσώπου.

Την επισήμανση κάνει η καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας του ΕΚΠΑ, στην Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, Ηλέκτρα Νικολαΐδου. Μιλώντας στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,Μυστικά Υγείας», μεταφέρει επίσης εξελίξεις για την τεχνητή νοημοσύνη, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο δέρμα και τη θεραπεία της λεύκης, με αφορμή τη συμμετοχή της στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας ΕADVCongress2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη Βιέννη.

Η ΕΔΑΕ θα ενισχύσει τις καμπάνιες της για την παραπληροφόρηση

Ένας έφηβος με ακμή και μια γυναίκα στα 40 δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες περιποίησης. Αυτή η διαφοροποίηση, σύμφωνα με την καθηγήτρια, απουσιάζει από πολλά βίντεο, στο tik tok πχ, όπως απουσιάζει και η ενημέρωση για τους κινδύνους. «Έχουμε δει σοβαρά περιστατικά αλλεργικής δερματίτιδας, περιστατικά ακμής, μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση, ακόμα και ήπια χημικά εγκαύματα σε άτομα που χρησιμοποιούν τα βίντεο αυτά ως πρότυπο για το τι πρέπει να κάνουν. Το πρόβλημα συχνά αφορά ολόκληρη τη διαδικασία που προτείνεται: λοσιόν, τόνερ και διαδοχικές κρέμες, με πολλά διαφορετικά προϊόντα να εφαρμόζονται το ένα μετά το άλλο». Η ίδια υπογραμμίζει την ανάγκη εξατομικευμένης καθοδήγησης από δερματολόγο, αλλά και πιο ενεργούς παρουσίας των ειδικών στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως σημειώνει, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) πραγματοποιεί ήδη ενημερωτικές καμπάνιες και σχεδιάζει να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στα social media.

Η τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο των σπίλων:

Εργαλείο που χρειάζεται ιατρική εποπτεία

Όσον αφορά το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της δερματολογίας η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας,ανέφερε ότι στην Αγγλία ήδη σε ορισμένα δερματολογικά κέντρα το AI χρησιμοποιείται στον αρχικό έλεγχο ασθενών που προσέρχονται για εξέταση σπίλων. «Δηλαδή αν δεν υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη θα χρειάζονταν πολύ περισσότεροι δερματολόγοι για να εξετάσουν όλους αυτούς τους ασθενείς. Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, έδειξαν καλές επιδόσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό διαγνώσεων και σημαντική εξοικονόμηση ωρών εργασίας, σε ένα σύστημα με περιορισμένη διαθεσιμότητα δερματολόγων. Σε άλλες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που έχουμε αρκετούς δερματολόγους, κάτι τέτοιο μπορεί να ακουστεί αρνητικό, με την έννοια ότι θα μειωθεί η δουλειά των δερματολόγων. Οπότε σημαντικό ρόλο παίζει το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες όμως, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα». Να μην περάσει το μήνυμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν να έχουμε έναν δερματολόγο», τονίζει η κ. Νικολαίδου, επιμένοντας στην ανάγκη ιατρικής εποπτείας και σαφούς πλαισίου λειτουργίας.

Μεγαλύτερη η επιβάρυνση στις φτωχότερες χώρες

Στο ερώτημα πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή το δέρμα μας η καθηγήτρια απαντά ότι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που έγινε σε 136 χώρες και παρουσιάστηκε στο συνέδριο, φαίνεται ότι σε ένα 43% αυτών των χωρών, παρατηρείται αύξηση φλεγμονωδών δερματικών εξανθημάτων, αύξηση λοιμωδών δερματικών νοσημάτων (δηλαδή δερματικά εξανθήματα που οφείλονται σε λοιμώξεις) καθώς επίσης, αύξηση δερματικών εξανθημάτων, τα οποία προκαλούνται από ξενιστές, όπως είναι τα κουνούπια και τα τσιμπούρια. «Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επιβάρυνση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε χώρες, οι οποίες έχουν χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης. Χαρακτηριστικά να πω ότι οι χώρες με υψηλό επίπεδο διαβίωσης ανέφεραν αλλαγή στα δερματικά νοσήματα σε ένα ποσοστό γύρω στο 50-55%, το οποίο σε χώρες με χαμηλό επίπεδο διαβίωσης ήταν πολύ υψηλότερο».

Το πρώτο χάπι για τη λεύκη θα κυκλοφορήσει σύντομα στην Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η κ. Νικολαΐδου στις εξελίξεις για τη λεύκη, ένα δερματικό νόσημα το οποίο η ίδια χαρακτηρίζει δύσκολο. «Δεν έχουμε εύκολες λύσεις για τη λεύκη. Είχαμε πρόσφατα την έγκριση μιας καινούριας κρέμας με καλά αποτελέσματα και τώρα, έχουμε και έγκριση του πρώτου χαπιού για τη λεύκη, το οποίο πολύ σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα».