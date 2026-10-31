Τα 33α World Travel Awards (WTA) 2026 έλαβαν χώρα στο Κότορ του Μαυροβουνίου. Τα βραβεία αυτά αποτελούν ορόσημο για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Ιδρύθηκαν το 1993 και έκτοτε αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την αριστεία σε όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως το απόλυτο σήμα ποιότητας.

Σε επίπεδο Ευρώπης:

▪ Europe’s Leading Beach Resort 2026 (κορυφαίο παραθαλάσσιο θέρετρο): Elounda Beach Hotel & Villas

▪ Europe’s Leading Luxury Family Resort 2026 (κορυφαίο πολυτελές οικογενειακό θέρετρο στην Ευρώπη): Domes of Elounda, Autograph Collection

▪ Europe’s Leading Luxury Villa Resort 2026 (κορυφαίο πολυτελές θέρετρο βιλών στην Ευρώπη): Elounda Beach Hotel & Villas

▪ Europe’s Leading Sea front Resort 2026 (κορυφαίο παραθαλάσσιο θέρετρο της Ευρώπης): Elounda Bay Palace.

Σε επίπεδο Ελλάδας:

▪ Greece’s Leading Adult-Only Hotel 2026 (κορυφαίο ξενοδοχείο αποκλειστικά για ενήλικες) Aquila Elounda Village

▪ Greece’s Leading Hotel (κορυφαίο ξενοδοχείο στην Ελλάδα το 2026): Elounda Beach Hotel & Villas

▪ Greece’s Leading Luxury All –Suite Hotel (κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο με σουίτες στην Ελλάδα).: Domes of Elounda, Autograph Collection

▪ Greece’s Leading Villa Resort 2026 (Το κορυφαίο θέρετρο με βίλες στην Ελλάδα) Elounda Gulf Villas

Σε επίπεδο Μεσογείου:

▪ Mediterranean’s Leading Luxury Resort 2026 (κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο με σουίτες στη Μεσόγειο): Elounda Bay Palace.

ΛΕΩΝ. Κ.