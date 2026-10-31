Μετά τις πρόσφατες διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,δημιουργήθηκε η προσδοκία για μια ουσιαστική και δίκαιη διευθέτηση των ζητημάτων που ταλανίζουν τον παραγωγικό ιστό του Οροπεδίου Λασιθίου. Δυστυχώς, η έλλειψη επίσημων ανακοινώσεων κατά τις ημέρες που ακολούθησαν επανέφερε την ανησυχία και τον προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Η καθυστέρηση στον προσδιορισμό του πλαισίου αποζημιώσεων δημιουργεί σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης και επιτείνει το αδιέξοδο των παραγωγών, οι οποίοι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ιδιαίτερα πιεστικές οικονομικές συνθήκες.

Επισημαίνουμε ότι το θεσμικό οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες για την ταχεία οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Ειδικότερα, η αξιοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εφαρμόστηκε επιτυχώς σε ανάλογες περιπτώσεις από κράτη-μέλη όπως η Ισπανία και η Ιταλία, αποδεικνύει πως υπάρχουν εγκεκριμένα ευρωπαϊκά εργαλεία για την άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Κατόπιν αυτών, κρίνεται απαραίτητη η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από την ηγεσία του Υπουργείου.Επίσημη ενημέρωση σχετικά με τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις του Υπουργείου για την αποκατάσταση των ζημιών και Σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Η στήριξη της αγροτικής οικονομίας του Οροπεδίου Λασιθίου αποτελεί ζήτημα ουσιαστικής ισονομίας και αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή. Απαιτούνται άμεσα μέτρα και συγκεκριμένες πράξεις!

K.X.