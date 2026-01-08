Ευχετήριες επιστολές προς το Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Προύντζο και το Δήμαρχο της Ρουμανικής πόλης Ramnicu Valcea κ. Mircia Gutau απέστειλε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης (8/1) με αφορμή την έλευση της νέας χρονιάς.

Ο κ. Μενεγάκης απευθυνόμενος στους ομολόγους του των αδελφοποιημένων δήμων Ρουμανίας και Κύπρου, υπογραμμίζει τη βούληση της δημοτικής αρχής για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών μέσα στο 2026 αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ τους, ιδιαίτερα στον τ. Δήμο Αγίου Δομετίου που από το 1993 υπογράφει πρωτόκολλο συνεργασίας και σήμερα έχει συνενωθεί με τον Μητροπολιτικό Δήμο Λευκωσίας.